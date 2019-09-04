انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

بمشاركة 146 متسابقًا ينتمون لـ103 دول من مختلف قارات العالم

انطلقت اليوم، التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها 41؛ وذلك بمقر سكن المشاركين في فندق ساعة مكة فيرمونت.

وذكر الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية سليمان بن فهد الخميس، أن المسابقة في دورتها الحالية شارك فيها 103 دول من مختلف قارات العالم، وأن هذا العدد من الدول المشاركة يُعد تميزًا لهذه المسابقة المباركة؛ وذلك بفضل ما تحظى به من مكانة عالية بين مثيلاتها من المسابقات في أنحاء العالم؛ لما تحظى به من الدعم والرعاية والتشجيع من القيادة الرشيدة التي دأبت على العناية بالقرآن الكريم وأهله.

وأشار إلى أن مجموع جوائز هذه المسابقة 1.185.000 ريال موزعة على 12 فائزًا، وأن من شروط التأهل لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره والدخول للتصفيات النهائية في المسجد الحرام، أن يجتاز المرشحون للمسابقة التصفيات الأولية أمام لجنة التحكيم بنسبة لا تقل عن 80%.

وأوضح "الخميس" أن المسابقة تضم أربعة فروع: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملًا، وحفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، حفظ خمسة عشر جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، الفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد؛ وهذا الفرع الأخير خاص بمرشحي دول الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية.

يُذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة للمسابقة القرآنية منذ 41 سنة، والتي بلغ عدد المشاركين في دوراتها الماضية أكثر من 6300 متنافس.