سباق اللقاحات يشتعل.. الأرجنتين والمكسيك ستُنتجان لقاحًا ضد كورونا

إنتاج 150 مليون جرعة لدول أمريكا اللاتينية باستثناء دولة واحدة!

يبدو أن توابع اللقاح الروسي لن تهدأ، فقد أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أن الأرجنتين والمكسيك ستُنتجان لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لتوفيره في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية، وهو لقاح أسترا زينيكا؛ وذلك بعد اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين من الشركة معنيين بالمشروع.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت حكومة الأرجنتين إنه جرى توقيع اتفاق بين شركة العقاقير الطبية البريطانية أسترا زينيكا وشركة التكنولوجيا الحيوية مابساينس التابعة لمجموعة إنسود، يتضمن نقل تقنية إنتاج 150 مليون جرعة مبدئيًّا من اللقاح لتزويد جميع دول أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل.

وقال فرنانديز يوم الأربعاء: "سيكون إنتاج أمريكا اللاتينية في الأرجنتين والمكسيك، وسيتيح ذلك لجميع دول المنطقة الحصول على اللقاح في الوقت وبالكفاءة المطلوبين".

وقال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد على "تويتر" في وقت لاحق: إن فرنانديز ونظيره المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور بَذَلا مساعي لإبرام الاتفاق. وأضاف أن الناتج من اللقاح قد يزيد إلى 250 مليون جرعة.

وشركة أسترا زينيكا هي ثاني أكبر منتج للعقاقير الطبية في بريطانيا، ولها عمليات في الأرجنتين منذ فترة طويلة. وقد وقّعت اتفاقًا مع مؤسسة الملياردير المكسيكي كارلوس سليم لإنتاج اللقاح المتوقع تسليمه في النصف الأول من عام 2021، بعد دراسات المرحلة الثالثة والحصول على موافقة الجهات الرقابية.

ووجّه إبرارد الشكر لمؤسسة سليم لتمويلها إنتاج اللقاح وقال إن المكسيك ستفصح عن مزيد من التفاصيل يوم الخميس.