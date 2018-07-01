أتاهن رجل يطلب المساعدة.. هكذا أنقذت متطوعات مريضاً توقف قلبه بالطائف

حماس وتَفَانٍ في الخدمات الطبية تَلَقّتها الحالة المشاركة بشخصيات عكاظ التاريخية

ساهمت الجهود الميدانية لمتطوعات الهلال الأحمر، في إنقاذ أحد المشاركين في الشخصيات التاريخية بسوق عكاظ والذي أصيب بنوبة صرع أُدخِل على إثرها في حالة إغماء توقف فيها قلبه وتنفسه.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي، أنه عند الساعة التاسعة مساءً جاء رجل يطلب المساعدة من الفريق التطوعي على إثر تعرّض صديقه لحالة إغماء بعد أن تعرض لنوبة صرع.

وأضاف: "على الفور توجه الفريق المكون من: (غادة السالمي، ورغد الجعيد، والهنوف العتيبي) إلى موقع الحالة التي تبعد عن جادة عكاظ قرابة الخمسمائة متر في الطريق الخالي؛ حيث وصل الفريق وأُبلغ مدير التطوع غالب الحارثي بالحالة ومكانها حتى يتم إرسال عربة الإسعاف بطاقمها الإسعافي".

وتابع: "تم التعامل مع المريض من قِبَل المتطوعات الذي كان في حالة إغماء تام؛ وذلك بتقديم الإسعافات الأولية له، وبعد دقائق ولله الحمد أفاق المريض من الغيبوبة بمساعدة الفريق الإسعافي، وتم نقله إلى المركز الإسعافي بعكاظ".

يُذكر أن تميز هؤلاء المتطوعات؛ يأتي من حماسهن لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة، وما هن إلا مجموعة من ١٧٠ متطوعاً ومتطوعة بالطائف متفانيات للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية الطارئة.