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25 أغسطس.. دراسة تقييم الأثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية

تطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة.. دراسة تنفذها جامعة الملك خالد

في دراسة تنفذها جامعة الملك خالد بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة، ينطلق يوم 25 أغسطس الحالي مشروع دراسة تقييم الأثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار.

ويهدف مشروع التقييم الذي شارك فيه مجلس الجمعيات التعاونية وجامعة الملك خالد بأبها، إلى التعرف على التغير الاجتماعي للمبادرة في زيادة فعاليته في النشاط الزراعي والتغير الاقتصادي للمجتمع الزراعي من خلال برامج المبادرة، والتأثير النفسي والاجتماعي للمبادرة.

وستكون انطلاقة مشروع الدراسة من خلال ورشة عمل بحضور الدكتور عبدالله بن كدمان رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات، التعاونية والدكتور إبراهيم عارف مالك مبادرة تأهيل المدرجات، وقائد الفريق العلمي بجامعة الملك خالد الدكتور محمد القحطاني، ولجنة تحكيم مخرجات الدراسة، وفريق إدارة المشاريع بالمجلس.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد دشنت مشروع التقييم الاجتماعي والاقتصادي لمبادرة برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 لتأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة، والذي يستهدف كلًّا من منطقة: (عسير، والباحة، والطائف، وجازان).

يُذكر أن مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة؛ بدأت منذ عام 2017 وهي الآن في مرحلتها الثانية، وتهدف إلى استدامة الموارد المائية وتحسين مؤشر الأمن الغذائي للمملكة، والمساهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية المحلية والاقتصادية بالمناطق.

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25 أغسطس.. دراسة تقييم الأثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية
سبق

في دراسة تنفذها جامعة الملك خالد بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة، ينطلق يوم 25 أغسطس الحالي مشروع دراسة تقييم الأثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار.

ويهدف مشروع التقييم الذي شارك فيه مجلس الجمعيات التعاونية وجامعة الملك خالد بأبها، إلى التعرف على التغير الاجتماعي للمبادرة في زيادة فعاليته في النشاط الزراعي والتغير الاقتصادي للمجتمع الزراعي من خلال برامج المبادرة، والتأثير النفسي والاجتماعي للمبادرة.

وستكون انطلاقة مشروع الدراسة من خلال ورشة عمل بحضور الدكتور عبدالله بن كدمان رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات، التعاونية والدكتور إبراهيم عارف مالك مبادرة تأهيل المدرجات، وقائد الفريق العلمي بجامعة الملك خالد الدكتور محمد القحطاني، ولجنة تحكيم مخرجات الدراسة، وفريق إدارة المشاريع بالمجلس.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد دشنت مشروع التقييم الاجتماعي والاقتصادي لمبادرة برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 لتأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة، والذي يستهدف كلًّا من منطقة: (عسير، والباحة، والطائف، وجازان).

يُذكر أن مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة؛ بدأت منذ عام 2017 وهي الآن في مرحلتها الثانية، وتهدف إلى استدامة الموارد المائية وتحسين مؤشر الأمن الغذائي للمملكة، والمساهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية المحلية والاقتصادية بالمناطق.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
09:56 AM

25 أغسطس.. دراسة تقييم الأثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية

تطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة.. دراسة تنفذها جامعة الملك خالد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في دراسة تنفذها جامعة الملك خالد بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة، ينطلق يوم 25 أغسطس الحالي مشروع دراسة تقييم الأثر الاجتماعي والنفسي والاقتصادي لمبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار.

ويهدف مشروع التقييم الذي شارك فيه مجلس الجمعيات التعاونية وجامعة الملك خالد بأبها، إلى التعرف على التغير الاجتماعي للمبادرة في زيادة فعاليته في النشاط الزراعي والتغير الاقتصادي للمجتمع الزراعي من خلال برامج المبادرة، والتأثير النفسي والاجتماعي للمبادرة.

وستكون انطلاقة مشروع الدراسة من خلال ورشة عمل بحضور الدكتور عبدالله بن كدمان رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات، التعاونية والدكتور إبراهيم عارف مالك مبادرة تأهيل المدرجات، وقائد الفريق العلمي بجامعة الملك خالد الدكتور محمد القحطاني، ولجنة تحكيم مخرجات الدراسة، وفريق إدارة المشاريع بالمجلس.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد دشنت مشروع التقييم الاجتماعي والاقتصادي لمبادرة برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 لتأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة، والذي يستهدف كلًّا من منطقة: (عسير، والباحة، والطائف، وجازان).

يُذكر أن مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة؛ بدأت منذ عام 2017 وهي الآن في مرحلتها الثانية، وتهدف إلى استدامة الموارد المائية وتحسين مؤشر الأمن الغذائي للمملكة، والمساهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية المحلية والاقتصادية بالمناطق.

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