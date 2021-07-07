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"تنسيقي المسجد الحرام" يناقش استعدادات الحج.. ويؤكد: الجاهزية عالية

خلال اجتماع ترأسه الشيخ عبدالرحمن السديس

عقد المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمشاركة الجهات الصحية والأمنية؛ لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية اللازمة التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية.

وأكّد أعضاء المجلس على جاهزية الخدمات خلال موسم الحج من جميع الجهات المشاركة؛ لضمان سير العمل بأعلى كفاءة ممكنة، والتعاون والتنسيق بين الجهات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وحرص ممثلو الجهات المشاركة خلال الاجتماع على تطوير منظومة العمل، والتعامل مع الظروف الاستثنائية خلال هذه الجائحة وفق ما تتخذها الجهات كافة، سائلين المولى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل بلاء وسوء، وبلاد المسلمين.

حضر اللقاء كلٌّ من: وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد السهيمي، والعقيد ركن عطية الغامدي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم الهذلي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني العميد علي القرني، والمدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ الدكتور وائل عيد، ومدير مراكز الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد الثقفي، ووكيل الوزارة المساعدة لشؤون الحجاج بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، ومدير أول مشاريع المسجد الحرام بمجموعة ابن لادن المهندس محسن المطرفي، ومدير التشغيل والصيانة بالحرم المكي بوزارة المالية المهندس محمد المحمدي.

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"تنسيقي المسجد الحرام" يناقش استعدادات الحج.. ويؤكد: الجاهزية عالية
سبق

عقد المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمشاركة الجهات الصحية والأمنية؛ لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية اللازمة التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية.

وأكّد أعضاء المجلس على جاهزية الخدمات خلال موسم الحج من جميع الجهات المشاركة؛ لضمان سير العمل بأعلى كفاءة ممكنة، والتعاون والتنسيق بين الجهات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وحرص ممثلو الجهات المشاركة خلال الاجتماع على تطوير منظومة العمل، والتعامل مع الظروف الاستثنائية خلال هذه الجائحة وفق ما تتخذها الجهات كافة، سائلين المولى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل بلاء وسوء، وبلاد المسلمين.

حضر اللقاء كلٌّ من: وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد السهيمي، والعقيد ركن عطية الغامدي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم الهذلي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني العميد علي القرني، والمدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ الدكتور وائل عيد، ومدير مراكز الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد الثقفي، ووكيل الوزارة المساعدة لشؤون الحجاج بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، ومدير أول مشاريع المسجد الحرام بمجموعة ابن لادن المهندس محسن المطرفي، ومدير التشغيل والصيانة بالحرم المكي بوزارة المالية المهندس محمد المحمدي.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
05:54 PM

"تنسيقي المسجد الحرام" يناقش استعدادات الحج.. ويؤكد: الجاهزية عالية

خلال اجتماع ترأسه الشيخ عبدالرحمن السديس

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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عقد المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمشاركة الجهات الصحية والأمنية؛ لمناقشة الاستعدادات لموسم الحج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية اللازمة التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية.

وأكّد أعضاء المجلس على جاهزية الخدمات خلال موسم الحج من جميع الجهات المشاركة؛ لضمان سير العمل بأعلى كفاءة ممكنة، والتعاون والتنسيق بين الجهات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

وحرص ممثلو الجهات المشاركة خلال الاجتماع على تطوير منظومة العمل، والتعامل مع الظروف الاستثنائية خلال هذه الجائحة وفق ما تتخذها الجهات كافة، سائلين المولى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل بلاء وسوء، وبلاد المسلمين.

حضر اللقاء كلٌّ من: وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد السهيمي، والعقيد ركن عطية الغامدي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة، وقائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العميد سليم الهذلي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني العميد علي القرني، والمدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ الدكتور وائل عيد، ومدير مراكز الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام الدكتور خالد الثقفي، ووكيل الوزارة المساعدة لشؤون الحجاج بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، ومدير أول مشاريع المسجد الحرام بمجموعة ابن لادن المهندس محسن المطرفي، ومدير التشغيل والصيانة بالحرم المكي بوزارة المالية المهندس محمد المحمدي.

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