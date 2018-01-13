شاهد.. ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الياباني في "بيت الشعر" بالعلا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العلا اليوم دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وذلك في جلسة عُقدت في "بيت الشعر".

وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله آل سعود، علّق على الفيديو قائلاً: "سمو سيدي ولي العهد يستقبل دولة رئيس الوزراء الياباني في العلا. ‏التراث العريق يحيط بالمستقبل الزاهر".

وكان سمو ولي العهد قد التقى رئيس الوزراء الياباني وسط ترحيب من الفِرق الشعبية التي قدَّمت عروضًا فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية قديمًا.



واطلع رئيس الوزراء الياباني على التراث والثقافة السعوديَّيْن الأصيلَيْن.