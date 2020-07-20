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أحزمة الضباب وزخات المطر بعسير تجذبان زوارها من مختلف المناطق

وسط تطبيق التعليمات والضوابط الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا"

أسهمت الأمطار والأجواء المعتدلة التي تشهدها مرتفعات منطقة عسير على امتداد الشريط الجبلي من محافظة ظهران الجنوب وحتى مركز "البشائر" بمحافظة بلقرن، إضافة إلى محافظة رجال ألمع؛ في توافد أهالي المنطقة والمصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة على المتنزهات والحدائق العامة، وذلك لقضاء أوقات ماتعة وسط أحزمة الضباب وزخات المطر.

وكثفت الجهات المنظمة للفعاليات السياحية مثل: أمانة منطقة عسير وبلدياتها، بإشراف مباشر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ جهودها في تنظيم ونظافة مواقع التنزه التي تشهد فعاليات ترفيهية موجهة لمختلف شرائح المجتمع مثل: الفنون الشعبية والمسابقات الرياضية، مع تطبيق جميع التعليمات والضوابط الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وفحص درجات الحرارة لمرتادي المتنزهات الطبيعية والأماكن العامة كالحدائق وساحات الاحتفالات والفعاليات.

وتحرص العائلات على الاستمتاع بالأجواء الباردة والضباب اللذين يغطيان المتنزهات الطبيعية في "السودة" و"متنزه السحاب" وغيرها من المواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة المُحاطة بغابات "العرعر "وهي تحتضن الضباب الكثيف، إضافة إلى المدرجات الزراعية الممتلئة بمياه الأمطار التي تجذب المتنزهين؛ لما ترسمه من لوحات جمالية طبيعية تجمع بين البساط الأخضر، وتدفق شلالات السيول منها.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تواصل هطول الأمطار على منطقة عسير خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل؛ حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية و25 درجة في أبها وضواحيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحزمة الضباب وزخات المطر بعسير تجذبان زوارها من مختلف المناطق
سبق

أسهمت الأمطار والأجواء المعتدلة التي تشهدها مرتفعات منطقة عسير على امتداد الشريط الجبلي من محافظة ظهران الجنوب وحتى مركز "البشائر" بمحافظة بلقرن، إضافة إلى محافظة رجال ألمع؛ في توافد أهالي المنطقة والمصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة على المتنزهات والحدائق العامة، وذلك لقضاء أوقات ماتعة وسط أحزمة الضباب وزخات المطر.

وكثفت الجهات المنظمة للفعاليات السياحية مثل: أمانة منطقة عسير وبلدياتها، بإشراف مباشر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ جهودها في تنظيم ونظافة مواقع التنزه التي تشهد فعاليات ترفيهية موجهة لمختلف شرائح المجتمع مثل: الفنون الشعبية والمسابقات الرياضية، مع تطبيق جميع التعليمات والضوابط الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وفحص درجات الحرارة لمرتادي المتنزهات الطبيعية والأماكن العامة كالحدائق وساحات الاحتفالات والفعاليات.

وتحرص العائلات على الاستمتاع بالأجواء الباردة والضباب اللذين يغطيان المتنزهات الطبيعية في "السودة" و"متنزه السحاب" وغيرها من المواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة المُحاطة بغابات "العرعر "وهي تحتضن الضباب الكثيف، إضافة إلى المدرجات الزراعية الممتلئة بمياه الأمطار التي تجذب المتنزهين؛ لما ترسمه من لوحات جمالية طبيعية تجمع بين البساط الأخضر، وتدفق شلالات السيول منها.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تواصل هطول الأمطار على منطقة عسير خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل؛ حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية و25 درجة في أبها وضواحيها.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
05:37 PM

أحزمة الضباب وزخات المطر بعسير تجذبان زوارها من مختلف المناطق

وسط تطبيق التعليمات والضوابط الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا"

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رائد القرفي - أبها
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أسهمت الأمطار والأجواء المعتدلة التي تشهدها مرتفعات منطقة عسير على امتداد الشريط الجبلي من محافظة ظهران الجنوب وحتى مركز "البشائر" بمحافظة بلقرن، إضافة إلى محافظة رجال ألمع؛ في توافد أهالي المنطقة والمصطافين القادمين من مختلف مناطق المملكة على المتنزهات والحدائق العامة، وذلك لقضاء أوقات ماتعة وسط أحزمة الضباب وزخات المطر.

وكثفت الجهات المنظمة للفعاليات السياحية مثل: أمانة منطقة عسير وبلدياتها، بإشراف مباشر من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ جهودها في تنظيم ونظافة مواقع التنزه التي تشهد فعاليات ترفيهية موجهة لمختلف شرائح المجتمع مثل: الفنون الشعبية والمسابقات الرياضية، مع تطبيق جميع التعليمات والضوابط الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وفحص درجات الحرارة لمرتادي المتنزهات الطبيعية والأماكن العامة كالحدائق وساحات الاحتفالات والفعاليات.

وتحرص العائلات على الاستمتاع بالأجواء الباردة والضباب اللذين يغطيان المتنزهات الطبيعية في "السودة" و"متنزه السحاب" وغيرها من المواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة المُحاطة بغابات "العرعر "وهي تحتضن الضباب الكثيف، إضافة إلى المدرجات الزراعية الممتلئة بمياه الأمطار التي تجذب المتنزهين؛ لما ترسمه من لوحات جمالية طبيعية تجمع بين البساط الأخضر، وتدفق شلالات السيول منها.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تواصل هطول الأمطار على منطقة عسير خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل؛ حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية و25 درجة في أبها وضواحيها.

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