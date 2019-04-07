هيئة الاتصالات تدعو إلى المشاركة في مرئيات تحديث تنظيمات القطاع

قالت: بهدف تطوير البيئة التنظيمية لتواكب أفضل الممارسات العالمية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن طلبها لمرئيات العموم، في مجال تطوير تنظيمات وتراخيص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وبيّنت الهيئة أنها أجرت دراسة تفصيلية للبيئة التنظيمية الحالية في ضوء التطورات الحالية والتوقعات المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تطوير البيئة التنظيمية لتواكب أفضل الممارسات العالمية، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات وزيادة تحرير القطاع ومستوى التنافسية فيه.

ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على وثائق المرئيات في موقع الهيئة الإلكتروني (www.citc.gov.sa)، والمشاركة من خلال تقديم الملحوظات والمرئيات عبر البريد الإلكتروني (frameworks@citc.gov.sa)، في موعد أقصاه 10 / 10 / 1440هـ الساعة 3:00 مساءً، مشيرةً إلى أن المرئيات المقدمة لا تعد ملزمة للهيئة.