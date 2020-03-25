أمريكا تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.8 درجات

وقع أمام جزر كوريل الروسية ولا تقارير عن تسجيل إصابات

أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) يوم الأربعاء بعد أن وقع زلزال بقوة 7.8 درجات قبالة جزر كوريل الروسية، حسب وكالة "رويترز".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي: إنها أصدرت تحذيراً لمتابعة حدوث أمواج مد عاتية في ولاية هاواي، في حين قال مركز المحيط الهادي للتحذير من أمواج المد: إن الزلزال قد يؤدي إلى أمواج مد مدمرة.

لكن مسؤولي الأرصاد في اليابان لم يُصدروا تحذيرات.