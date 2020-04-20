وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.

"الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-20 قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر. وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 12:43 PM

"الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام البالغة 2.7 مليون طن





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قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.

وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.