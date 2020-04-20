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"الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم

جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام البالغة 2.7 مليون طن

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.

وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم
سبق

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.

وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:43 PM

"الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم

جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام البالغة 2.7 مليون طن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,488

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.

وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.

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