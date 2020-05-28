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السوق المالية تعلن عودة العمل بساعات التداول الرسمية اعتبارًا من الأحد

أكدت حرصها الدائم في اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة أنظمتها

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد 8/ 10/ 1441هـ الموافق 31/ 5/ 2020م وفقًا للتالي:

- الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا

- الجلسة الثانية (السوق مفتوح- تنفيذ): من 10:00 صباحًا إلى 03:00 مساءً

- الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:00 مساءً إلى 03:10 مساءً

(ويُستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)

- الجلسة الرابعة (التداول على سعر الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً

(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)

- الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 03:20 مساءً إلى 04:00 مساءً

(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة؛ حيث سيكون من 03:00 مساءً إلى 04:00 مساءً).

وتؤكد "تداول" حرصها الدائم في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيها، وضمان سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية.

تداول السوق المالية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السوق المالية تعلن عودة العمل بساعات التداول الرسمية اعتبارًا من الأحد
سبق

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد 8/ 10/ 1441هـ الموافق 31/ 5/ 2020م وفقًا للتالي:

- الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا

- الجلسة الثانية (السوق مفتوح- تنفيذ): من 10:00 صباحًا إلى 03:00 مساءً

- الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:00 مساءً إلى 03:10 مساءً

(ويُستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)

- الجلسة الرابعة (التداول على سعر الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً

(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)

- الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 03:20 مساءً إلى 04:00 مساءً

(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة؛ حيث سيكون من 03:00 مساءً إلى 04:00 مساءً).

وتؤكد "تداول" حرصها الدائم في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيها، وضمان سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:12 AM

السوق المالية تعلن عودة العمل بساعات التداول الرسمية اعتبارًا من الأحد

أكدت حرصها الدائم في اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة أنظمتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد 8/ 10/ 1441هـ الموافق 31/ 5/ 2020م وفقًا للتالي:

- الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا

- الجلسة الثانية (السوق مفتوح- تنفيذ): من 10:00 صباحًا إلى 03:00 مساءً

- الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:00 مساءً إلى 03:10 مساءً

(ويُستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)

- الجلسة الرابعة (التداول على سعر الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً

(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)

- الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 03:20 مساءً إلى 04:00 مساءً

(ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة؛ حيث سيكون من 03:00 مساءً إلى 04:00 مساءً).

وتؤكد "تداول" حرصها الدائم في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيها، وضمان سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية.

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