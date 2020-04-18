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مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا

سجَّلت رقمًا قياسيًّا في عدد الإصابات والوفيات

سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:53 PM

مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا

سجَّلت رقمًا قياسيًّا في عدد الإصابات والوفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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