سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا
سجَّلت رقمًا قياسيًّا في عدد الإصابات والوفيات
سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.فيروس كورونا الجديد
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مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-18
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
08:53 PM
مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا
سجَّلت رقمًا قياسيًّا في عدد الإصابات والوفيات
سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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