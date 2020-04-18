سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-18 سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 08:53 PM

مصر: 188 إصابة جديدة و19 وفاة بفيروس كورونا سجَّلت رقمًا قياسيًّا في عدد الإصابات والوفيات





A A A





3 مشاركة

سجَّلت مصر رقمًا قياسيًّا جديدًا في الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا بـ188 إصابة و19 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.