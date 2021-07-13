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الهيئة الملكية بمكة تطلق مبادرة "المشاعر الخضراء" لموسم حج 1442هـ

لمعالجة 260 طنًّا من النفايات العضوية والصلبة

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير، مبادرة "المشاعر الخضراء" المتوائمة مع مبادرة السعودية الخضراء.

جاء ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص في سياق توجه المملكة إلى تحسين البيئة وحماية الأرض والطبيعة من الاستخدام الجائر.

وتستهدف المبادرة معالجة 260 طنًّا من النفايات العضوية والنفايات الصلبة داخل المشاعر المقدسة.

والمبادرة الوطنية الطموح "السعودية الخضراء" من أهدافها: تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق الاستدامة والازدهار داخل المملكة وخارجها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية ورفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.

وتشمل مبادرة "المشاعر الخضراء" عددًا من البرامج :

1- مبادرة "إحرام" التي تستهدف تحويل قطعة الإحرام من نسيج مهدر يتم ردمه، بالأطنان، إلى نسيج معاد تدويره يستخدم في صناعة منتجات جديدة. ويمكن من خلال هذه المبادرة توليد صناعة منتجات بسعر أقل يصل إلى 45% من قيمة منتجات مماثلة مستوردة.

2- مبادرة "تدوير" التي تقوم على فرز وتجميع أحد أنواع النفايات الصلبة (علب البلاستيك) وتحويلها إلى نسيج مُعاد تدويره يستخدم لصناعة منتجات جديدة.

3- مبادرة فرز وتجميع ومعالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي يعزز خصوبة التربة ويحسن قدرتها على البقاء رطبة واحتفاظها بالمياه بعد الري.

4- مبادرة "طهارة" التي تسعى إلى توزيع 90 ألف طقم معقمات ونظافة شخصية للحجاج والعاملين بالمشاعر المقدسة، وتشغيل ونظافة دورات مياه طريق المشاة بمشعر منى المظلل، وتحقيق أثر بيئي كبير من خلال رفع الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن وفرق المساندة وزيادة وعيهم بأهمية تعقيم اليدين والنظافة العامة للحد من انتشار الأمراض، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات و المنتجات في موسم الحج ونقل خبرات وممارسات عملية فعالة، وتمكين وتفعيل شركات القطاع الخاص المختصة في تطوير الخدمات المقدمة.

وتعمل هذه المبادرة وبرامجها في إطار استراتيجي ضمن مسار رفع كفاءة التشغيل وتحسين وتطوير منهجية التعامل مع التحديات البيئية كحلول تحسينية عاجلة يمكن تنفيذها، بدءًا من موسم حج هذا العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة القطاع الخاص.

وهذه المبادرة وبرامجها المهتمة بإصلاح البيئة وحمايتها في المشاعر المقدسة، لها أثر اقتصادي يستفيد من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها وإعادة ضخّها في الاقتصاد المحلي لمدينة مكة المكرمة؛ للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي وخلق فرص عمل جديدة وتوطين التقنيات الحديثة في هذا المجال، مع تعظيم فوائد الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في التنمية المحلية.

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الهيئة الملكية بمكة تطلق مبادرة "المشاعر الخضراء" لموسم حج 1442هـ
سبق

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير، مبادرة "المشاعر الخضراء" المتوائمة مع مبادرة السعودية الخضراء.

جاء ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص في سياق توجه المملكة إلى تحسين البيئة وحماية الأرض والطبيعة من الاستخدام الجائر.

وتستهدف المبادرة معالجة 260 طنًّا من النفايات العضوية والنفايات الصلبة داخل المشاعر المقدسة.

والمبادرة الوطنية الطموح "السعودية الخضراء" من أهدافها: تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق الاستدامة والازدهار داخل المملكة وخارجها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية ورفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.

وتشمل مبادرة "المشاعر الخضراء" عددًا من البرامج :

1- مبادرة "إحرام" التي تستهدف تحويل قطعة الإحرام من نسيج مهدر يتم ردمه، بالأطنان، إلى نسيج معاد تدويره يستخدم في صناعة منتجات جديدة. ويمكن من خلال هذه المبادرة توليد صناعة منتجات بسعر أقل يصل إلى 45% من قيمة منتجات مماثلة مستوردة.

2- مبادرة "تدوير" التي تقوم على فرز وتجميع أحد أنواع النفايات الصلبة (علب البلاستيك) وتحويلها إلى نسيج مُعاد تدويره يستخدم لصناعة منتجات جديدة.

3- مبادرة فرز وتجميع ومعالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي يعزز خصوبة التربة ويحسن قدرتها على البقاء رطبة واحتفاظها بالمياه بعد الري.

4- مبادرة "طهارة" التي تسعى إلى توزيع 90 ألف طقم معقمات ونظافة شخصية للحجاج والعاملين بالمشاعر المقدسة، وتشغيل ونظافة دورات مياه طريق المشاة بمشعر منى المظلل، وتحقيق أثر بيئي كبير من خلال رفع الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن وفرق المساندة وزيادة وعيهم بأهمية تعقيم اليدين والنظافة العامة للحد من انتشار الأمراض، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات و المنتجات في موسم الحج ونقل خبرات وممارسات عملية فعالة، وتمكين وتفعيل شركات القطاع الخاص المختصة في تطوير الخدمات المقدمة.

وتعمل هذه المبادرة وبرامجها في إطار استراتيجي ضمن مسار رفع كفاءة التشغيل وتحسين وتطوير منهجية التعامل مع التحديات البيئية كحلول تحسينية عاجلة يمكن تنفيذها، بدءًا من موسم حج هذا العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة القطاع الخاص.

وهذه المبادرة وبرامجها المهتمة بإصلاح البيئة وحمايتها في المشاعر المقدسة، لها أثر اقتصادي يستفيد من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها وإعادة ضخّها في الاقتصاد المحلي لمدينة مكة المكرمة؛ للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي وخلق فرص عمل جديدة وتوطين التقنيات الحديثة في هذا المجال، مع تعظيم فوائد الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في التنمية المحلية.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
06:38 PM

الهيئة الملكية بمكة تطلق مبادرة "المشاعر الخضراء" لموسم حج 1442هـ

لمعالجة 260 طنًّا من النفايات العضوية والصلبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة للتنمية والتطوير، مبادرة "المشاعر الخضراء" المتوائمة مع مبادرة السعودية الخضراء.

جاء ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص في سياق توجه المملكة إلى تحسين البيئة وحماية الأرض والطبيعة من الاستخدام الجائر.

وتستهدف المبادرة معالجة 260 طنًّا من النفايات العضوية والنفايات الصلبة داخل المشاعر المقدسة.

والمبادرة الوطنية الطموح "السعودية الخضراء" من أهدافها: تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق الاستدامة والازدهار داخل المملكة وخارجها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية ورفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.

وتشمل مبادرة "المشاعر الخضراء" عددًا من البرامج :

1- مبادرة "إحرام" التي تستهدف تحويل قطعة الإحرام من نسيج مهدر يتم ردمه، بالأطنان، إلى نسيج معاد تدويره يستخدم في صناعة منتجات جديدة. ويمكن من خلال هذه المبادرة توليد صناعة منتجات بسعر أقل يصل إلى 45% من قيمة منتجات مماثلة مستوردة.

2- مبادرة "تدوير" التي تقوم على فرز وتجميع أحد أنواع النفايات الصلبة (علب البلاستيك) وتحويلها إلى نسيج مُعاد تدويره يستخدم لصناعة منتجات جديدة.

3- مبادرة فرز وتجميع ومعالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعي يعزز خصوبة التربة ويحسن قدرتها على البقاء رطبة واحتفاظها بالمياه بعد الري.

4- مبادرة "طهارة" التي تسعى إلى توزيع 90 ألف طقم معقمات ونظافة شخصية للحجاج والعاملين بالمشاعر المقدسة، وتشغيل ونظافة دورات مياه طريق المشاة بمشعر منى المظلل، وتحقيق أثر بيئي كبير من خلال رفع الوعي الصحي لدى ضيوف الرحمن وفرق المساندة وزيادة وعيهم بأهمية تعقيم اليدين والنظافة العامة للحد من انتشار الأمراض، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات و المنتجات في موسم الحج ونقل خبرات وممارسات عملية فعالة، وتمكين وتفعيل شركات القطاع الخاص المختصة في تطوير الخدمات المقدمة.

وتعمل هذه المبادرة وبرامجها في إطار استراتيجي ضمن مسار رفع كفاءة التشغيل وتحسين وتطوير منهجية التعامل مع التحديات البيئية كحلول تحسينية عاجلة يمكن تنفيذها، بدءًا من موسم حج هذا العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة القطاع الخاص.

وهذه المبادرة وبرامجها المهتمة بإصلاح البيئة وحمايتها في المشاعر المقدسة، لها أثر اقتصادي يستفيد من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها وإعادة ضخّها في الاقتصاد المحلي لمدينة مكة المكرمة؛ للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي وخلق فرص عمل جديدة وتوطين التقنيات الحديثة في هذا المجال، مع تعظيم فوائد الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في التنمية المحلية.

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