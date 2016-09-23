بالصور.. مرضى الرعاية المنزلية بموسم جازان يحتفون باليوم الوطني 91‎

المستشفى العام قدّم الهدايا لهم ولذويهم.. وأدخل البهجة في قلوبهم

‬ احتفى مرضى الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الموسم العام صباح اليوم بذكرى اليوم الوطني الـ91.

وأعرب المرضى عن ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي في لوحة وطنية.

وقال مدير مستشفى الموسم العام أحمد محمد دغريري: المشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني جاءت تقديرا لهم وإدخال البهجة في قلوبهم بمناسبة هذا اليوم الوطني.

وأضاف: تم تقديم العديد من الهدايا لهم ولذويهم والاطمئنان على صحتهم، وتسجيل مشاركتهم الوطنية بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.