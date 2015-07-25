فيديو مرعب.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً تعلق رأسه بقضبان شرفة مرتفعة؟

عملية استغرقت 20 ثانية وانتهت بانهيار الأم باكية

كشف شريط فيديو مروع اللحظة التي تعلق فيها رضيع صيني من رأسه في القضبان الحديدية لشرفة منزل بأحد الطوابق المرتفعة، وكيف قام رجال الإطفاء بإنقاذه بسرعة وكفاءة.

ويظهر الشريط الذي تم بثه على موقع "ايتم فيكس" للفيديوهات، دخول رجلي إطفاء إلى شقة الرضيع بسرعة وتوجههما نحو النافذة مباشرة، حيث سارع أحدهما بالإمساك بذراع الطفل لتخفيف حمل الجسد عن رأسه، فيما سارع زميله بالإمساك برأس الطفل بين كفيه من أجل التخلص من ألم حمل الجسم عنها.

وخلال 20 ثانية فقط، تمت عملية تخليص الطفل، حيث ظل رجل إطفاء ممسكا بالرأس بين كفيه، فيما قام الآخر بتعديل وضع جسم الطفل حتى صار على جنبه، حيث تمكن رجل الإطفاء من إدخال الجسد عبر القضبان.

وفي النهاية سلم الرجلان الطفل لأمه التي انهارت من البكاء.

ولم يقدم الموقع أي معلومات عن مكان وزمان إنقاذ الطفل، لكن يظهر الفيديو لحظات طوارئ تم التدريب على التعامل معها بسرعة وكفاءة من أجل إنقاذ الأرواح.