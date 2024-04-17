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إصابات كورونا اليوم .. جدة في المرتبة الثالثة بعد مكة والمدينة بـ 142 مصاباً

تسجيل انخفاض في عدد مدن المملكة المصابة إلى 19 مدينة

جاءت اليوم الجمعة مدينة جدة في المرتبه الثالثة بـ 142 مصاباً بفيروس كورونا بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة بين 19 مدينة بمناطق المملكة، حيث غابت اليوم 7 مدن لم تسجل ولله الحمد أي مصاب ولا زالت في جدة تؤكد المصادر أن هناك إصابات بين العمالة الأجنبية في بعض المجمعات السكنية التي تعاني من ضيق حجرات المساكن والتي تعمل اللجنة على نقلهم لبيئة أفضل.

وكان متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن إجمالي حالات كورونا في المملكة وصل إلى 7142 حالة حتى الآن.

جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابات كورونا اليوم .. جدة في المرتبة الثالثة بعد مكة والمدينة بـ 142 مصاباً
سبق

جاءت اليوم الجمعة مدينة جدة في المرتبه الثالثة بـ 142 مصاباً بفيروس كورونا بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة بين 19 مدينة بمناطق المملكة، حيث غابت اليوم 7 مدن لم تسجل ولله الحمد أي مصاب ولا زالت في جدة تؤكد المصادر أن هناك إصابات بين العمالة الأجنبية في بعض المجمعات السكنية التي تعاني من ضيق حجرات المساكن والتي تعمل اللجنة على نقلهم لبيئة أفضل.

وكان متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن إجمالي حالات كورونا في المملكة وصل إلى 7142 حالة حتى الآن.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:35 PM

إصابات كورونا اليوم .. جدة في المرتبة الثالثة بعد مكة والمدينة بـ 142 مصاباً

تسجيل انخفاض في عدد مدن المملكة المصابة إلى 19 مدينة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
15,577

جاءت اليوم الجمعة مدينة جدة في المرتبه الثالثة بـ 142 مصاباً بفيروس كورونا بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة بين 19 مدينة بمناطق المملكة، حيث غابت اليوم 7 مدن لم تسجل ولله الحمد أي مصاب ولا زالت في جدة تؤكد المصادر أن هناك إصابات بين العمالة الأجنبية في بعض المجمعات السكنية التي تعاني من ضيق حجرات المساكن والتي تعمل اللجنة على نقلهم لبيئة أفضل.

وكان متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن إجمالي حالات كورونا في المملكة وصل إلى 7142 حالة حتى الآن.

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