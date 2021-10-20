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"إسرائيل" تعتقل 7 أجانب تسللوا عبر الأردن

عمّان تكتمت على جنسياتهم

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن سبعة أجانب تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى "إسرائيل"؛ بحثاً عن عمل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان أوردته "رويترز"، بأن الأشخاص السبعة تسللوا فجراً، وأن السلطات "الإسرائيلية" ألقت القبض عليهم.

ولم يبيّن الناطق جنسية هؤلاء، ونفى أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية.

وذكر أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه؛ للوقوف على كل تفاصيله وحيثياته.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إسرائيل" تعتقل 7 أجانب تسللوا عبر الأردن
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن سبعة أجانب تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى "إسرائيل"؛ بحثاً عن عمل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان أوردته "رويترز"، بأن الأشخاص السبعة تسللوا فجراً، وأن السلطات "الإسرائيلية" ألقت القبض عليهم.

ولم يبيّن الناطق جنسية هؤلاء، ونفى أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية.

وذكر أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه؛ للوقوف على كل تفاصيله وحيثياته.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
06:02 PM

"إسرائيل" تعتقل 7 أجانب تسللوا عبر الأردن

عمّان تكتمت على جنسياتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن سبعة أجانب تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى "إسرائيل"؛ بحثاً عن عمل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان أوردته "رويترز"، بأن الأشخاص السبعة تسللوا فجراً، وأن السلطات "الإسرائيلية" ألقت القبض عليهم.

ولم يبيّن الناطق جنسية هؤلاء، ونفى أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية.

وذكر أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه؛ للوقوف على كل تفاصيله وحيثياته.

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