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رحلة عسل "رشوف".. من المزرعة إلى مائدة المستهلك

يحمل الكثير من المزايا التي تجعله الخيار الأول بين محبيه

يحمل عسل "رشوف" الكثير من المزايا التي تجعله الخيار الأول بين محبيه؛ فهو يُعد الغذاء الصحي الطبيعي والآمن لمائدة المستهلك.

وبات عسل "رشوف" الذي اختير بدقة دون التهاون في أي من شروط جودته ونقائه وسلامته، خيارَ مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج؛ فيما تسعى الشركة للوصول لأعلى المستويات في مجال بيع العسل الطبيعي، حاملةً طموحًا عاليًا للتوسع عالميًّا في المستقبل القريب.

تأسست شركة رشوف في عام 2019 وهي شركة سعودية متخصصة في بيع أجود أنواع العسل الأوروبي، من أكثر المراعي الأوروبية التي تهتم بأدق التفاصيل في تربية ورعاية المناحل، والتعبئة بأحدث الطرق وابتكار تغليف أنيق وعالي الجودة يحافظ على جودة العسل وكل العناصر الغذائية المهمة فيه.

وبعد مرور سنوات طويلة في البحث والتحري بين دول العالم عن عسل مميز، طبيعي، وأصلي يخضع لأعلى معايير الجودة العالمية بما يلبي رغبة المستهلك؛ تم التوصل إلى العسل الذي يرتقي دون منازع لأجود أنواع العسل الأوروبي الطبيعي، هذا العسل الذي يأتي مباشرة من المراعي الأوروبية الخضراء التي تقع جنوب غرب ألمانيا وتحديدًا في ولاية بادن فورتمبيرج، تم انتقاء البيئة التي يتغذى منها النحل والتي تتميز بتوافر أكثر من ٢٥ ألف نوع من النباتات والأزهار والأشجار، وهذا لأنه كلما كانت البيئة منوعة بالأزهار والأشجار كان الرحيق الذي يتغذى منه النحل منوعًا وجامعًا لمختلف لعناصر الغذائية.

ولذلك يمكن القول إن هذا النوع من العسل تم اختياره بدقة دون التهاون في أي شرط من شروط جودته ونقائه وسلامته.

ولهذا السبب؛ فإن عسل رشوف يحمل الكثير من المزايا التي تجعله الخيار الأول من العسل الطبيعي بين محبيه، وتحرص الشركة على تحقيق الريادة في إنتاج وتوفير الغذاء الصحي لمائدة المستهلك.

وبعد الرحلات والمحطات الطويلة، تم الوصول لمرحلة الانطلاق وبداية بيع عسل رشوف.

الانطلاقة كانت من مزرعة بين مدينة الرياض ومنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، حيث كانت تتم عمليات تجهيز الطلبات وتغليفها بالشكل التقليدي.

وتمتلك شركة رشوف اليوم مستودعاتها الخاصة في مدينة الرياض والقصيم مع فريق متكامل وبيئة عمل كهبة الريح تشابه النحل في الجد والعطاء.

جدير بالذكر أن رشوف الآن تستقبل مئات الآلاف من الطلبات من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج، وتسعى للوصول لأعلى المستويات في مجال بيع العسل الطبيعي، حاملةً طموحًا عاليًا للتوسع عالميًّا في المستقبل القريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رحلة عسل "رشوف".. من المزرعة إلى مائدة المستهلك
سبق

يحمل عسل "رشوف" الكثير من المزايا التي تجعله الخيار الأول بين محبيه؛ فهو يُعد الغذاء الصحي الطبيعي والآمن لمائدة المستهلك.

وبات عسل "رشوف" الذي اختير بدقة دون التهاون في أي من شروط جودته ونقائه وسلامته، خيارَ مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج؛ فيما تسعى الشركة للوصول لأعلى المستويات في مجال بيع العسل الطبيعي، حاملةً طموحًا عاليًا للتوسع عالميًّا في المستقبل القريب.

تأسست شركة رشوف في عام 2019 وهي شركة سعودية متخصصة في بيع أجود أنواع العسل الأوروبي، من أكثر المراعي الأوروبية التي تهتم بأدق التفاصيل في تربية ورعاية المناحل، والتعبئة بأحدث الطرق وابتكار تغليف أنيق وعالي الجودة يحافظ على جودة العسل وكل العناصر الغذائية المهمة فيه.

وبعد مرور سنوات طويلة في البحث والتحري بين دول العالم عن عسل مميز، طبيعي، وأصلي يخضع لأعلى معايير الجودة العالمية بما يلبي رغبة المستهلك؛ تم التوصل إلى العسل الذي يرتقي دون منازع لأجود أنواع العسل الأوروبي الطبيعي، هذا العسل الذي يأتي مباشرة من المراعي الأوروبية الخضراء التي تقع جنوب غرب ألمانيا وتحديدًا في ولاية بادن فورتمبيرج، تم انتقاء البيئة التي يتغذى منها النحل والتي تتميز بتوافر أكثر من ٢٥ ألف نوع من النباتات والأزهار والأشجار، وهذا لأنه كلما كانت البيئة منوعة بالأزهار والأشجار كان الرحيق الذي يتغذى منه النحل منوعًا وجامعًا لمختلف لعناصر الغذائية.

ولذلك يمكن القول إن هذا النوع من العسل تم اختياره بدقة دون التهاون في أي شرط من شروط جودته ونقائه وسلامته.

ولهذا السبب؛ فإن عسل رشوف يحمل الكثير من المزايا التي تجعله الخيار الأول من العسل الطبيعي بين محبيه، وتحرص الشركة على تحقيق الريادة في إنتاج وتوفير الغذاء الصحي لمائدة المستهلك.

وبعد الرحلات والمحطات الطويلة، تم الوصول لمرحلة الانطلاق وبداية بيع عسل رشوف.

الانطلاقة كانت من مزرعة بين مدينة الرياض ومنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، حيث كانت تتم عمليات تجهيز الطلبات وتغليفها بالشكل التقليدي.

وتمتلك شركة رشوف اليوم مستودعاتها الخاصة في مدينة الرياض والقصيم مع فريق متكامل وبيئة عمل كهبة الريح تشابه النحل في الجد والعطاء.

جدير بالذكر أن رشوف الآن تستقبل مئات الآلاف من الطلبات من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج، وتسعى للوصول لأعلى المستويات في مجال بيع العسل الطبيعي، حاملةً طموحًا عاليًا للتوسع عالميًّا في المستقبل القريب.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
09:29 AM

رحلة عسل "رشوف".. من المزرعة إلى مائدة المستهلك

يحمل الكثير من المزايا التي تجعله الخيار الأول بين محبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحمل عسل "رشوف" الكثير من المزايا التي تجعله الخيار الأول بين محبيه؛ فهو يُعد الغذاء الصحي الطبيعي والآمن لمائدة المستهلك.

وبات عسل "رشوف" الذي اختير بدقة دون التهاون في أي من شروط جودته ونقائه وسلامته، خيارَ مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج؛ فيما تسعى الشركة للوصول لأعلى المستويات في مجال بيع العسل الطبيعي، حاملةً طموحًا عاليًا للتوسع عالميًّا في المستقبل القريب.

تأسست شركة رشوف في عام 2019 وهي شركة سعودية متخصصة في بيع أجود أنواع العسل الأوروبي، من أكثر المراعي الأوروبية التي تهتم بأدق التفاصيل في تربية ورعاية المناحل، والتعبئة بأحدث الطرق وابتكار تغليف أنيق وعالي الجودة يحافظ على جودة العسل وكل العناصر الغذائية المهمة فيه.

وبعد مرور سنوات طويلة في البحث والتحري بين دول العالم عن عسل مميز، طبيعي، وأصلي يخضع لأعلى معايير الجودة العالمية بما يلبي رغبة المستهلك؛ تم التوصل إلى العسل الذي يرتقي دون منازع لأجود أنواع العسل الأوروبي الطبيعي، هذا العسل الذي يأتي مباشرة من المراعي الأوروبية الخضراء التي تقع جنوب غرب ألمانيا وتحديدًا في ولاية بادن فورتمبيرج، تم انتقاء البيئة التي يتغذى منها النحل والتي تتميز بتوافر أكثر من ٢٥ ألف نوع من النباتات والأزهار والأشجار، وهذا لأنه كلما كانت البيئة منوعة بالأزهار والأشجار كان الرحيق الذي يتغذى منه النحل منوعًا وجامعًا لمختلف لعناصر الغذائية.

ولذلك يمكن القول إن هذا النوع من العسل تم اختياره بدقة دون التهاون في أي شرط من شروط جودته ونقائه وسلامته.

ولهذا السبب؛ فإن عسل رشوف يحمل الكثير من المزايا التي تجعله الخيار الأول من العسل الطبيعي بين محبيه، وتحرص الشركة على تحقيق الريادة في إنتاج وتوفير الغذاء الصحي لمائدة المستهلك.

وبعد الرحلات والمحطات الطويلة، تم الوصول لمرحلة الانطلاق وبداية بيع عسل رشوف.

الانطلاقة كانت من مزرعة بين مدينة الرياض ومنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، حيث كانت تتم عمليات تجهيز الطلبات وتغليفها بالشكل التقليدي.

وتمتلك شركة رشوف اليوم مستودعاتها الخاصة في مدينة الرياض والقصيم مع فريق متكامل وبيئة عمل كهبة الريح تشابه النحل في الجد والعطاء.

جدير بالذكر أن رشوف الآن تستقبل مئات الآلاف من الطلبات من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج، وتسعى للوصول لأعلى المستويات في مجال بيع العسل الطبيعي، حاملةً طموحًا عاليًا للتوسع عالميًّا في المستقبل القريب.

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