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50 جوادًا و6 أشواط.. "سباق ميدان الفروسية الـ10" ينطلق بحائل غدًا

"النازح": الشوط الأول للدرجة "لم تربح" والثاني "مفتوح الدرجات عربي"

ينظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، سباقه العاشر على ميدان الفروسية بحائل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي المهندس ياسر النازح، أن السباق الذي يشارك فيه 50 جوادًا، يتكون من ستة أشواط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح على أرض الميدان"، والشوط الثاني "مفتوح الدرجات عربي"؛ بينما خُصص الشوط الثالث "للدرجة المبتدئة"، أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس".

وأضاف: خصص الشوط الخامس للدرجة من "الأولى حتى الثالثة"، وخصص الشوط السادس من السباق "لمفتوح مواليد الدرجات".

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50 جوادًا و6 أشواط.. "سباق ميدان الفروسية الـ10" ينطلق بحائل غدًا
سبق

ينظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، سباقه العاشر على ميدان الفروسية بحائل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي المهندس ياسر النازح، أن السباق الذي يشارك فيه 50 جوادًا، يتكون من ستة أشواط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح على أرض الميدان"، والشوط الثاني "مفتوح الدرجات عربي"؛ بينما خُصص الشوط الثالث "للدرجة المبتدئة"، أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس".

وأضاف: خصص الشوط الخامس للدرجة من "الأولى حتى الثالثة"، وخصص الشوط السادس من السباق "لمفتوح مواليد الدرجات".

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:33 AM

50 جوادًا و6 أشواط.. "سباق ميدان الفروسية الـ10" ينطلق بحائل غدًا

"النازح": الشوط الأول للدرجة "لم تربح" والثاني "مفتوح الدرجات عربي"

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منصور الشلاقي - الرياض
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ينظّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، سباقه العاشر على ميدان الفروسية بحائل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي المهندس ياسر النازح، أن السباق الذي يشارك فيه 50 جوادًا، يتكون من ستة أشواط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة "لم تربح على أرض الميدان"، والشوط الثاني "مفتوح الدرجات عربي"؛ بينما خُصص الشوط الثالث "للدرجة المبتدئة"، أما الشوط الرابع فخُصص "لمفتوح أفراس".

وأضاف: خصص الشوط الخامس للدرجة من "الأولى حتى الثالثة"، وخصص الشوط السادس من السباق "لمفتوح مواليد الدرجات".

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