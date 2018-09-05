لندن .. جامعة محمد بن فهد تشارك في معرض وفعاليات يوم المهنة

تحت شعار رؤيتي مستقبلي 2018 بحضور مؤسسات وجامعات سعودية

شاركت جامعة الأمير محمد بن فهد في معرض وفعاليات يوم المهنة والإرشاد الوظيفي والذي نظمته الملحقية الثقافية السعودية في مركز الملكة إليزابيث الثانية في مدينة لندن تحت شعار رؤيتي مستقبلي 2018 وذلك إلى جانب عددٍ من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات والجامعات السعودية، وقد شهد جناح الجامعة توافد العديد من المهتمين، واستعرضت الجامعة من خلال هذا الجناح عددًا من إنجازاتها الأكاديمية، إضافة إلى رؤيتها الحالية والمستقبلية كما قدمت للزوار نبذة تعريفية عن إنشاء الجامعة.

كما عرض الجناح عددًا من الإصدارات التعريفية بمنجزاتها التي تحققت من خلال مسيرتها, وكذلك ما تم إنجازه, وما هو تحت الإنشاء, كما شملت أيضًا عرضًا لبعض الإحصائيات للسنوات الماضية كما استحوذ جناح الجامعة على اهتمام شريحة كبيرة من المبتعثين والمبتعثات الذين تنافسوا على التقديم.

من جهة أخرى، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والتواصل الدكتور فيصل العنزي أن الهدف من مشاركة الجامعة في هذا المعرض يهدف إلى استقطاب الطلاب السعوديين المبتعثين وتوظيفهم بالجامعة، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الجامعة المختلفة وتقديمها إلى الحضور وزوار المعرض.

وأوضح "العنزي" أن جناح الجامعة شهد توافد العديد من الزوار والذين أبدوا إعجابهم بالنتائج التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها عام 2006م خصوصًا في ظل حصولها على عددٍ من الاعتمادات الأكاديمية، إضافة إلى توظيف العديد من خريجيها في عددٍ من الشركات الكبرى في المملكة.