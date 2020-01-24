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شرطة القصيم تُطيح بمواطنيْن ادّعيا تعرّض أسرة للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهرات

إجراءات البحث والتحري والاستدلال قادت إلى المتهمين

أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرّض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح، وسلب مجوهرات منها وأجهزة هاتف جوال أثناء تنقلهم في أحد الطرق.

وأوضح المتحدث أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مَن قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقد الثالث والخامس من العمر؛ حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

شرطة القصيم الجهات الأمنية القصيم

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شرطة القصيم تُطيح بمواطنيْن ادّعيا تعرّض أسرة للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهرات
سبق

أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرّض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح، وسلب مجوهرات منها وأجهزة هاتف جوال أثناء تنقلهم في أحد الطرق.

وأوضح المتحدث أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مَن قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقد الثالث والخامس من العمر؛ حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
04:46 PM

شرطة القصيم تُطيح بمواطنيْن ادّعيا تعرّض أسرة للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهرات

إجراءات البحث والتحري والاستدلال قادت إلى المتهمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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5,276

أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرّض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح، وسلب مجوهرات منها وأجهزة هاتف جوال أثناء تنقلهم في أحد الطرق.

وأوضح المتحدث أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مَن قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقد الثالث والخامس من العمر؛ حيث تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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