النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 164144 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 52913 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122 حالة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 164144 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 52913 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122 حالة .

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
03:44 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:20 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
42,280

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 164144 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 52913 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122 حالة .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,328
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,229
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,486

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة