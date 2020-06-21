"تيليغراف": صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصة في "بريتيش تليكوم"

بحصة بلغت أقل من 5%

قالت صحيفة التيليغراف البريطانية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت التيليغراف إلى أن الحصة أقل من 5% والتي تتطلب إخطاراً بالبورصة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

يذكر أن بريتيش تليكوم في السعودية من خلال "بي تي السعودية" وهو مشروع مشترك تأسس عام 1989.