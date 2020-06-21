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"تيليغراف": صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصة في "بريتيش تليكوم"

بحصة بلغت أقل من 5%

قالت صحيفة التيليغراف البريطانية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت التيليغراف إلى أن الحصة أقل من 5% والتي تتطلب إخطاراً بالبورصة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

يذكر أن بريتيش تليكوم في السعودية من خلال "بي تي السعودية" وهو مشروع مشترك تأسس عام 1989.

صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تيليغراف": صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصة في "بريتيش تليكوم"
سبق

قالت صحيفة التيليغراف البريطانية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت التيليغراف إلى أن الحصة أقل من 5% والتي تتطلب إخطاراً بالبورصة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

يذكر أن بريتيش تليكوم في السعودية من خلال "بي تي السعودية" وهو مشروع مشترك تأسس عام 1989.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
07:55 PM

"تيليغراف": صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصة في "بريتيش تليكوم"

بحصة بلغت أقل من 5%

A A A
محمد البقمي - الرياض
5
1,646

قالت صحيفة التيليغراف البريطانية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت التيليغراف إلى أن الحصة أقل من 5% والتي تتطلب إخطاراً بالبورصة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

يذكر أن بريتيش تليكوم في السعودية من خلال "بي تي السعودية" وهو مشروع مشترك تأسس عام 1989.

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