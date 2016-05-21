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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع عقديْن لعلاج 200 مصاب في الداخل اليمني

يساعدان على إنقاذ حياة المصاب في الساعات الأولى للحد من مضاعفاتها

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، عقديْن لعلاج 200 مصاب في اليمن.

ووقّع العقديْن مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز؛ الذي أوضح في تصريح صحفي، أن العقديْن يهدفان إلى تقديم الخدمات العلاجية لعدد 100 مصاب يمني في مستشفى البريهي و100 مصاب في مستشفى صابر، وتفعيل نظام الإحالة الطبي، وتعزيز الاقتصاد اليمني.

وأشار إلى أن العقديْن سيساعدان على إنقاذ حياة المصاب في الساعات الأولى للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن، ويستفيد منهما 200 شخص في محافظة عدن ومديرياتها بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار أمريكي، وهي ضمن الجهود المتعدّدة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني وفقاً للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الشعب اليمني جرّاء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع عقديْن لعلاج 200 مصاب في الداخل اليمني
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، عقديْن لعلاج 200 مصاب في اليمن.

ووقّع العقديْن مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز؛ الذي أوضح في تصريح صحفي، أن العقديْن يهدفان إلى تقديم الخدمات العلاجية لعدد 100 مصاب يمني في مستشفى البريهي و100 مصاب في مستشفى صابر، وتفعيل نظام الإحالة الطبي، وتعزيز الاقتصاد اليمني.

وأشار إلى أن العقديْن سيساعدان على إنقاذ حياة المصاب في الساعات الأولى للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن، ويستفيد منهما 200 شخص في محافظة عدن ومديرياتها بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار أمريكي، وهي ضمن الجهود المتعدّدة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني وفقاً للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الشعب اليمني جرّاء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
12:04 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوقّع عقديْن لعلاج 200 مصاب في الداخل اليمني

يساعدان على إنقاذ حياة المصاب في الساعات الأولى للحد من مضاعفاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، عقديْن لعلاج 200 مصاب في اليمن.

ووقّع العقديْن مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز؛ الذي أوضح في تصريح صحفي، أن العقديْن يهدفان إلى تقديم الخدمات العلاجية لعدد 100 مصاب يمني في مستشفى البريهي و100 مصاب في مستشفى صابر، وتفعيل نظام الإحالة الطبي، وتعزيز الاقتصاد اليمني.

وأشار إلى أن العقديْن سيساعدان على إنقاذ حياة المصاب في الساعات الأولى للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن، ويستفيد منهما 200 شخص في محافظة عدن ومديرياتها بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف دولار أمريكي، وهي ضمن الجهود المتعدّدة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني وفقاً للتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف مع الشعب اليمني جرّاء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

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