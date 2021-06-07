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"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان"

يستمر على مدار 14 عامًا ويتضمن أكثر من 100 مشروع

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعد غدٍ، في قبة جدة، معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان)، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والوزراء.

ويحتوي المعرض على عروض عن المشاريع التنموية في منطقة مكة المكرمة خلال 14 عامًا، وسيتم عرض أكثر من 100 مشروع في جانب تنمية المكان، وعدد من مشاريع بناء الإنسان في المنطقة التي اهتمت بالجوانب الفكرية والثقافية والمسابقات لأبناء المنطقة والمحافظات التابعة لها.

كما يتضمن المعرض عددًا من الفعاليات تشمل تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز وجوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، وأيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وستشهد أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وجود علماء محليين ودوليين متخصصين في المجال الرقمي، وسيحظى بمشاركة جامعات المنطقة الحكومية والأهلية، وسيعمل المشاركون جهات وأفرادًا على إثراء التحول الرقمي، وتعزيز منظومة التحول الرقمي في مدن المنطقة ومحافظاتها، وذلك عبر حوارات ودورات تدريبية.

وسيركز المشاركون والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركًا ومشاركة على وضع خطوات وخطط وبرامج تدعم التحول الرقمي في مجالات الحج والعمرة، والسياحة والترفيه والخدمات، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة أهالي وزوار المنطقة لزيارة المعرض، الذي سيفتح أبوابه للجمهور على فترتين صباحية ومسائية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان"
سبق

يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعد غدٍ، في قبة جدة، معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان)، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والوزراء.

ويحتوي المعرض على عروض عن المشاريع التنموية في منطقة مكة المكرمة خلال 14 عامًا، وسيتم عرض أكثر من 100 مشروع في جانب تنمية المكان، وعدد من مشاريع بناء الإنسان في المنطقة التي اهتمت بالجوانب الفكرية والثقافية والمسابقات لأبناء المنطقة والمحافظات التابعة لها.

كما يتضمن المعرض عددًا من الفعاليات تشمل تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز وجوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، وأيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وستشهد أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وجود علماء محليين ودوليين متخصصين في المجال الرقمي، وسيحظى بمشاركة جامعات المنطقة الحكومية والأهلية، وسيعمل المشاركون جهات وأفرادًا على إثراء التحول الرقمي، وتعزيز منظومة التحول الرقمي في مدن المنطقة ومحافظاتها، وذلك عبر حوارات ودورات تدريبية.

وسيركز المشاركون والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركًا ومشاركة على وضع خطوات وخطط وبرامج تدعم التحول الرقمي في مجالات الحج والعمرة، والسياحة والترفيه والخدمات، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة أهالي وزوار المنطقة لزيارة المعرض، الذي سيفتح أبوابه للجمهور على فترتين صباحية ومسائية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
05:59 PM

"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان"

يستمر على مدار 14 عامًا ويتضمن أكثر من 100 مشروع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعد غدٍ، في قبة جدة، معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي (بناء الإنسان وتنمية المكان)، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والوزراء.

ويحتوي المعرض على عروض عن المشاريع التنموية في منطقة مكة المكرمة خلال 14 عامًا، وسيتم عرض أكثر من 100 مشروع في جانب تنمية المكان، وعدد من مشاريع بناء الإنسان في المنطقة التي اهتمت بالجوانب الفكرية والثقافية والمسابقات لأبناء المنطقة والمحافظات التابعة لها.

كما يتضمن المعرض عددًا من الفعاليات تشمل تكريم الفائزين بجائزة مكة للتميز وجوائز ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، وأيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وستشهد أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وجود علماء محليين ودوليين متخصصين في المجال الرقمي، وسيحظى بمشاركة جامعات المنطقة الحكومية والأهلية، وسيعمل المشاركون جهات وأفرادًا على إثراء التحول الرقمي، وتعزيز منظومة التحول الرقمي في مدن المنطقة ومحافظاتها، وذلك عبر حوارات ودورات تدريبية.

وسيركز المشاركون والبالغ عددهم أكثر من 90 مشاركًا ومشاركة على وضع خطوات وخطط وبرامج تدعم التحول الرقمي في مجالات الحج والعمرة، والسياحة والترفيه والخدمات، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة أهالي وزوار المنطقة لزيارة المعرض، الذي سيفتح أبوابه للجمهور على فترتين صباحية ومسائية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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