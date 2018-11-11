النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السبيحي" يحصل على الدكتوراه بدراسة مقارنة بين التعليم السعودي والبريطاني

قدم خلالها العوامل التي تشكل دور القائد في المدارس الابتدائية بالمملكة

منحت جامعة مانشستر متروبولتن ببريطانيا الباحث سعيد مساعد السبيحي رسالة الدكتوراه في تخصص الإدارة والقيادة.

وكانت الرسالة بعنوان "العوامل الداخلية والخارجية التي تساهم في تشكيل مفهوم ودور القائد المتوسط في المدارس الابتدائية: دراسة مقارنة بين سياقي التعليم السعودي والبريطاني".

وتفصيلاً، تعتبر رسالة الدكتوراه هي الأولى من نوعها في دراسة مفهوم ومسؤوليات القائد المتوسط في المدارس السعودية كما يميزها أيضاً مقارنتها مع مدارس التعليم في إنجلترا.

واستطاع الباحث من خلال الدراسة أن يضع الخطوط الأولى لمفهوم القائد المتوسط وتأثره بالأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنظيمية.

واستفاد الباحث من تجربة المقارنة بالتعرف على نقاط القوة في السياق التطبيقي الإنجليزي لينقل التجارب المفيدة للمهتمين والمختصين في المؤسسات التربوية السعودية.

وأشار في نهاية بحثه إلى أن دراسته لمفهوم القائد المتوسط ونقل التطبيقات الإيجابية بمفاهيمها المناسبة للسياق السعودي، قد يحدث تغييراً إيجابياً في ممارسة القيادة التربوية بالمدارس بشكلٍ عام وفي أداء القائد المتوسط بالمدرسة الابتدائية بشكلٍ خاص والذي بدوره يعكس تطور الأداء الوظيفي للهيئة الإدارية وتحسن نتائج التعليم لدى الطلاب، مبيناً أهمية ما جاء في رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير التعليم.

وتلقى الباحث إشرافه الدراسي مع الدكتورة "ليندا همسلي- فليتشر" وهي واحدة من أهم الأسماء التي شاركت في إحداث تطور حقيقي في مفهوم القيادة المتوسطة في المدارس وخاصة في أدبيات القيادة المدرسية الإنجليزية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"السبيحي" يحصل على الدكتوراه بدراسة مقارنة بين التعليم السعودي والبريطاني
سبق

منحت جامعة مانشستر متروبولتن ببريطانيا الباحث سعيد مساعد السبيحي رسالة الدكتوراه في تخصص الإدارة والقيادة.

وكانت الرسالة بعنوان "العوامل الداخلية والخارجية التي تساهم في تشكيل مفهوم ودور القائد المتوسط في المدارس الابتدائية: دراسة مقارنة بين سياقي التعليم السعودي والبريطاني".

وتفصيلاً، تعتبر رسالة الدكتوراه هي الأولى من نوعها في دراسة مفهوم ومسؤوليات القائد المتوسط في المدارس السعودية كما يميزها أيضاً مقارنتها مع مدارس التعليم في إنجلترا.

واستطاع الباحث من خلال الدراسة أن يضع الخطوط الأولى لمفهوم القائد المتوسط وتأثره بالأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنظيمية.

واستفاد الباحث من تجربة المقارنة بالتعرف على نقاط القوة في السياق التطبيقي الإنجليزي لينقل التجارب المفيدة للمهتمين والمختصين في المؤسسات التربوية السعودية.

وأشار في نهاية بحثه إلى أن دراسته لمفهوم القائد المتوسط ونقل التطبيقات الإيجابية بمفاهيمها المناسبة للسياق السعودي، قد يحدث تغييراً إيجابياً في ممارسة القيادة التربوية بالمدارس بشكلٍ عام وفي أداء القائد المتوسط بالمدرسة الابتدائية بشكلٍ خاص والذي بدوره يعكس تطور الأداء الوظيفي للهيئة الإدارية وتحسن نتائج التعليم لدى الطلاب، مبيناً أهمية ما جاء في رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير التعليم.

وتلقى الباحث إشرافه الدراسي مع الدكتورة "ليندا همسلي- فليتشر" وهي واحدة من أهم الأسماء التي شاركت في إحداث تطور حقيقي في مفهوم القيادة المتوسطة في المدارس وخاصة في أدبيات القيادة المدرسية الإنجليزية.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:13 PM

"السبيحي" يحصل على الدكتوراه بدراسة مقارنة بين التعليم السعودي والبريطاني

قدم خلالها العوامل التي تشكل دور القائد في المدارس الابتدائية بالمملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
212

منحت جامعة مانشستر متروبولتن ببريطانيا الباحث سعيد مساعد السبيحي رسالة الدكتوراه في تخصص الإدارة والقيادة.

وكانت الرسالة بعنوان "العوامل الداخلية والخارجية التي تساهم في تشكيل مفهوم ودور القائد المتوسط في المدارس الابتدائية: دراسة مقارنة بين سياقي التعليم السعودي والبريطاني".

وتفصيلاً، تعتبر رسالة الدكتوراه هي الأولى من نوعها في دراسة مفهوم ومسؤوليات القائد المتوسط في المدارس السعودية كما يميزها أيضاً مقارنتها مع مدارس التعليم في إنجلترا.

واستطاع الباحث من خلال الدراسة أن يضع الخطوط الأولى لمفهوم القائد المتوسط وتأثره بالأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنظيمية.

واستفاد الباحث من تجربة المقارنة بالتعرف على نقاط القوة في السياق التطبيقي الإنجليزي لينقل التجارب المفيدة للمهتمين والمختصين في المؤسسات التربوية السعودية.

وأشار في نهاية بحثه إلى أن دراسته لمفهوم القائد المتوسط ونقل التطبيقات الإيجابية بمفاهيمها المناسبة للسياق السعودي، قد يحدث تغييراً إيجابياً في ممارسة القيادة التربوية بالمدارس بشكلٍ عام وفي أداء القائد المتوسط بالمدرسة الابتدائية بشكلٍ خاص والذي بدوره يعكس تطور الأداء الوظيفي للهيئة الإدارية وتحسن نتائج التعليم لدى الطلاب، مبيناً أهمية ما جاء في رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير التعليم.

وتلقى الباحث إشرافه الدراسي مع الدكتورة "ليندا همسلي- فليتشر" وهي واحدة من أهم الأسماء التي شاركت في إحداث تطور حقيقي في مفهوم القيادة المتوسطة في المدارس وخاصة في أدبيات القيادة المدرسية الإنجليزية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,423
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,705
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,161
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,295

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة