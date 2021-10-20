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اختفاء مواطن في "مربة عسير" .. آخر رسائله: سيارتي عالقة

عامل شاهده يسير باتجاه أحد الجبال وأسرته بحثت عنه دون جدوى

ناشدت أسرة مواطن تكثيف البحث عنه في مربة بمنطقة عسير وذلك بعدما غادر قريته في مركز الحقو بجازان متوجهًا بطريق منطقة عسير، وفقد في مركز مربة.

وقالت الأسرة إن آخر عهد بابنهم المفقود طارق خميس الصالحي عندما غادر مركز الحقو بمحافظة بيش بمنطقة جازان، بعدما أخذت والدته موعدًا طبيًا وغادر بعد ذلك واختفى في مربة، حيث كان قد أبلغهم أنه متوجه إلى رحلة تنزه مع أصدقائه قبل أن يختفي.

وقال شقيقه لـ"سبق" إن المتغيب كان يعمل بأحد القطاعات العسكرية بالحد الجنوبي، وبعد تغيبه أبلغنا عددًا من الأشخاص أنه أرسل رسائل على قروب واتساب كان يطلب المساعدة نظرًا لكون مركبته كانت عالقة في وادي مربة بمنطقة عسير.

أضاف: وكما أنه تم إبلاغ الشرطة نظرًا لاختفائه وعثرت على مركبته عالقة وتم تحديد آخر موقع لاتصال الشبكة بهاتفه في مربة، وحسب أحد العمالة في البقالات، فقد شاهده يسير باتجاه أحد الجبال هناك، وتم البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى اليوم منذ ما يقارب الشهر.

وناشدت الأسرة كل من يتوصل إليه أن يبلغ الجهات الأمنية ويتم التواصل معها على الفور عبر أي من الأرقام التالية:

0505293097

0502229459

0552140772

طارق الصالحي مفقود مربة مربة عسير الحقو بيش جازان الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختفاء مواطن في "مربة عسير" .. آخر رسائله: سيارتي عالقة
سبق

ناشدت أسرة مواطن تكثيف البحث عنه في مربة بمنطقة عسير وذلك بعدما غادر قريته في مركز الحقو بجازان متوجهًا بطريق منطقة عسير، وفقد في مركز مربة.

وقالت الأسرة إن آخر عهد بابنهم المفقود طارق خميس الصالحي عندما غادر مركز الحقو بمحافظة بيش بمنطقة جازان، بعدما أخذت والدته موعدًا طبيًا وغادر بعد ذلك واختفى في مربة، حيث كان قد أبلغهم أنه متوجه إلى رحلة تنزه مع أصدقائه قبل أن يختفي.

وقال شقيقه لـ"سبق" إن المتغيب كان يعمل بأحد القطاعات العسكرية بالحد الجنوبي، وبعد تغيبه أبلغنا عددًا من الأشخاص أنه أرسل رسائل على قروب واتساب كان يطلب المساعدة نظرًا لكون مركبته كانت عالقة في وادي مربة بمنطقة عسير.

أضاف: وكما أنه تم إبلاغ الشرطة نظرًا لاختفائه وعثرت على مركبته عالقة وتم تحديد آخر موقع لاتصال الشبكة بهاتفه في مربة، وحسب أحد العمالة في البقالات، فقد شاهده يسير باتجاه أحد الجبال هناك، وتم البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى اليوم منذ ما يقارب الشهر.

وناشدت الأسرة كل من يتوصل إليه أن يبلغ الجهات الأمنية ويتم التواصل معها على الفور عبر أي من الأرقام التالية:

0505293097

0502229459

0552140772

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
01:32 AM

اختفاء مواطن في "مربة عسير" .. آخر رسائله: سيارتي عالقة

عامل شاهده يسير باتجاه أحد الجبال وأسرته بحثت عنه دون جدوى

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محمد المواسي - جازان
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2,773

ناشدت أسرة مواطن تكثيف البحث عنه في مربة بمنطقة عسير وذلك بعدما غادر قريته في مركز الحقو بجازان متوجهًا بطريق منطقة عسير، وفقد في مركز مربة.

وقالت الأسرة إن آخر عهد بابنهم المفقود طارق خميس الصالحي عندما غادر مركز الحقو بمحافظة بيش بمنطقة جازان، بعدما أخذت والدته موعدًا طبيًا وغادر بعد ذلك واختفى في مربة، حيث كان قد أبلغهم أنه متوجه إلى رحلة تنزه مع أصدقائه قبل أن يختفي.

وقال شقيقه لـ"سبق" إن المتغيب كان يعمل بأحد القطاعات العسكرية بالحد الجنوبي، وبعد تغيبه أبلغنا عددًا من الأشخاص أنه أرسل رسائل على قروب واتساب كان يطلب المساعدة نظرًا لكون مركبته كانت عالقة في وادي مربة بمنطقة عسير.

أضاف: وكما أنه تم إبلاغ الشرطة نظرًا لاختفائه وعثرت على مركبته عالقة وتم تحديد آخر موقع لاتصال الشبكة بهاتفه في مربة، وحسب أحد العمالة في البقالات، فقد شاهده يسير باتجاه أحد الجبال هناك، وتم البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى اليوم منذ ما يقارب الشهر.

وناشدت الأسرة كل من يتوصل إليه أن يبلغ الجهات الأمنية ويتم التواصل معها على الفور عبر أي من الأرقام التالية:

0505293097

0502229459

0552140772

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