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1894 متدربًا يؤدون اختبارات الفصل التدريبي الأول بـ"اتصالات الرياض"

الكلية نفّذت برنامجًا لتهيئة المتدربين.. جلسات ووجبات مخفضة ومشروبات مجانية

تفقّد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، يرافقه وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، صباح اليوم، سير الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440- 1441هـ، بحضور 1894 متدربًا.

وتجوّل "الخليفة" و"الحناكي" في أقسام الكلية التي شملت "المعامل والقاعات"، والْتقيا خلالها بالمتدربين، واستمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وأثنى "الخليفة" على جهود جميع أعضاء التدريب والكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات، وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح.

من جانب آخر، نفّذت الكلية -ممثلة في إدارة الأنشطة- برنامج تهيئة المدربين أثناء الاختبارات.

وأوضح مدير إدارة الأنشطة بالكلية محمد بن صالح الغامدي، أنه تم إنشاء بيت شعر وجلسات خارجية قدمت خلالها المشروبات الساخنة مجانًا للمتدربين، إضافة إلى تقديم وجبات مخفضة 50% بالتعاون مع بوفية الكلية؛ مؤكدًا أن هذا البرنامج سيستمر طوال فترة الاختبارات.

وشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من المتدربين ومنسوبي الكلية، الذين أعربوا عن سعادتهم وشكرهم للقائمين عليه.

كلية الاتصالات والمعلومات اختبارات الفصل التدريبي الأول الرياض

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1894 متدربًا يؤدون اختبارات الفصل التدريبي الأول بـ"اتصالات الرياض"
سبق

تفقّد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، يرافقه وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، صباح اليوم، سير الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440- 1441هـ، بحضور 1894 متدربًا.

وتجوّل "الخليفة" و"الحناكي" في أقسام الكلية التي شملت "المعامل والقاعات"، والْتقيا خلالها بالمتدربين، واستمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وأثنى "الخليفة" على جهود جميع أعضاء التدريب والكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات، وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح.

من جانب آخر، نفّذت الكلية -ممثلة في إدارة الأنشطة- برنامج تهيئة المدربين أثناء الاختبارات.

وأوضح مدير إدارة الأنشطة بالكلية محمد بن صالح الغامدي، أنه تم إنشاء بيت شعر وجلسات خارجية قدمت خلالها المشروبات الساخنة مجانًا للمتدربين، إضافة إلى تقديم وجبات مخفضة 50% بالتعاون مع بوفية الكلية؛ مؤكدًا أن هذا البرنامج سيستمر طوال فترة الاختبارات.

وشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من المتدربين ومنسوبي الكلية، الذين أعربوا عن سعادتهم وشكرهم للقائمين عليه.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
01:07 PM

1894 متدربًا يؤدون اختبارات الفصل التدريبي الأول بـ"اتصالات الرياض"

الكلية نفّذت برنامجًا لتهيئة المتدربين.. جلسات ووجبات مخفضة ومشروبات مجانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفقّد عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، يرافقه وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، صباح اليوم، سير الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440- 1441هـ، بحضور 1894 متدربًا.

وتجوّل "الخليفة" و"الحناكي" في أقسام الكلية التي شملت "المعامل والقاعات"، والْتقيا خلالها بالمتدربين، واستمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وأثنى "الخليفة" على جهود جميع أعضاء التدريب والكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات، وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح.

من جانب آخر، نفّذت الكلية -ممثلة في إدارة الأنشطة- برنامج تهيئة المدربين أثناء الاختبارات.

وأوضح مدير إدارة الأنشطة بالكلية محمد بن صالح الغامدي، أنه تم إنشاء بيت شعر وجلسات خارجية قدمت خلالها المشروبات الساخنة مجانًا للمتدربين، إضافة إلى تقديم وجبات مخفضة 50% بالتعاون مع بوفية الكلية؛ مؤكدًا أن هذا البرنامج سيستمر طوال فترة الاختبارات.

وشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من المتدربين ومنسوبي الكلية، الذين أعربوا عن سعادتهم وشكرهم للقائمين عليه.

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