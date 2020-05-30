"تحريات وبحث كعكية مكة" تطيح بـ4 مقيمين سطوا على منزل وسلبوا أموالاً منه

استولوا على نحو 140 ألف ريال

تحقق النيابة العامة مع أربعة مقيمين من جنسية يمنية بعد أن تسللوا إلى منزل مقيم آخر في حسينية مكة، وسلبوا مبالغ مالية في نهار رمضان، ولاذوا بالفرار.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة في أواخر شهر رمضان بلاغًا من مقيم سوداني عن تعرُّض منزلهم للسرقة عن طريق الدخول من إحدى نوافذ المنزل بعد تكسيرها، وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ140 ألف ريال.

وباشرت الجهات الأمنية ممثلة بالأدلة الجنائية ودوريات الأمن وشرطة الكعكية ومندوب من النيابة العامة. وعلى الفور جرى رفع البصمات من الموقع، وتولى مركز شرطة الكعكية ملف القضية.

وتمكن رجال التحريات والبحث الجنائي بالكعكية من تتبُّع خيوط القضية، والاشتباه بأحد الأشخاص، وبفضل الله بعد تضييق الخناق عليه اتضح أن معه ثلاثة أشخاص آخرين من جنسية يمنية، قاموا بتقاسم المبلغ بينهم.

وتم إعداد كمين لباقي أفراد العصابة، والإطاحة بهم في موقعَين من أحياء العاصمة المقدسة، واتضح بعد ضبطهم وجود مبلغ مالي يقدر بـ50 ألف ريال، وجرى تصديق اعترافهم، وتحويل كامل ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.