قال الإعلامي بتال القوس: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمامه فرصة ذهبية ليثبت أن اللوائح والقوانين أكبر من الجميع، وذلك في القضية المثارة حاليًا بين الهلال والنصر بشأن اللاعب محمد كنو. وكان الهلال قد أعلن عن تجديد التعاقد مع اللاعب محمد كنو، بَيْدَ أن إدارة النصر خرجت ببيان أكدت فيه على أن اللاعب وقع لناديهم في فترته الحرة. وتطالب إدارة النصر نظيرتها في الهلال بدفع مبلغ 27 مليون ريال شرطًا جزائيًا في تعاقده مع كنو حتى يسمح للاعب بالمشاركة معهم. وقال القوس مغردًا: "في كل قصة شاردة وواردة يتهم الاتحاد السعودي وأحيانًا وزارة الرياضة بمحاباة الهلال والنصر؛ خوفًا من سطوتهما الجماهيرية ونفوذهما كما يروج للأسف.. وتلصق الشائعات ظلمًا بكثير من المسؤولين في المؤسستين دون أدلة واضحة.. اليوم.. نحن أمام قضية شائكة طرفاها الهلال والنصر ذاتهما..". وأضاف: "قضية كبيرة.. تكررت للمرة الثانية بينهما.. في الأولى انتهت بالتراضي وحب الخشوم.. ولست ضد التراضي دام الأطراف متوافقة… والصلح دائمًا خير، ‏ولكن.. بعيدًا عن المخطئ والمصيب في القصة الجديدة.. أعتقد أنها فرصة سانحة للاتحاد السعودي ولجانه ليثبت لنا أن القانون واللوائح فوق الجميع". واختتم "القوس" قائلًا: "ويقطع دابر الشائعات التي تلاحقه من جماهير الناديين ومن جماهير الأندية الأخرى.. تطبيق القانون بحذافيره والمواد واللوائح بنصوصها يخلق مناخًا يتسم بالعدل تزدهر فيه المنافسة ويحمي اتحاد الكرة أولًا والأندية ثانيًا من تدخلات تسمح للشائعات والطفيليات والفيروسات بالنمو".

"بتال القوس": هل يثبت الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه أقوى من "الهلال" و"النصر"؟ محمد السيّد سبق 2022-01-08 قال الإعلامي بتال القوس: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمامه فرصة ذهبية ليثبت أن اللوائح والقوانين أكبر من الجميع، وذلك في القضية المثارة حاليًا بين الهلال والنصر بشأن اللاعب محمد كنو.



وكان الهلال قد أعلن عن تجديد التعاقد مع اللاعب محمد كنو، بَيْدَ أن إدارة النصر خرجت ببيان أكدت فيه على أن اللاعب وقع لناديهم في فترته الحرة.



وتطالب إدارة النصر نظيرتها في الهلال بدفع مبلغ 27 مليون ريال شرطًا جزائيًا في تعاقده مع كنو حتى يسمح للاعب بالمشاركة معهم.



وقال القوس مغردًا: "في كل قصة شاردة وواردة يتهم الاتحاد السعودي وأحيانًا وزارة الرياضة بمحاباة الهلال والنصر؛ خوفًا من سطوتهما الجماهيرية ونفوذهما كما يروج للأسف.. وتلصق الشائعات ظلمًا بكثير من المسؤولين في المؤسستين دون أدلة واضحة.. اليوم.. نحن أمام قضية شائكة طرفاها الهلال والنصر ذاتهما..".



وأضاف: "قضية كبيرة.. تكررت للمرة الثانية بينهما.. في الأولى انتهت بالتراضي وحب الخشوم.. ولست ضد التراضي دام الأطراف متوافقة… والصلح دائمًا خير، ‏ولكن.. بعيدًا عن المخطئ والمصيب في القصة الجديدة.. أعتقد أنها فرصة سانحة للاتحاد السعودي ولجانه ليثبت لنا أن القانون واللوائح فوق الجميع".



واختتم "القوس" قائلًا: "ويقطع دابر الشائعات التي تلاحقه من جماهير الناديين ومن جماهير الأندية الأخرى.. تطبيق القانون بحذافيره والمواد واللوائح بنصوصها يخلق مناخًا يتسم بالعدل تزدهر فيه المنافسة ويحمي اتحاد الكرة أولًا والأندية ثانيًا من تدخلات تسمح للشائعات والطفيليات والفيروسات بالنمو".

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 02:45 PM

اخر تعديل 09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 02:43 AM

"بتال القوس": هل يثبت الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه أقوى من "الهلال" و"النصر"؟ بعد أن أصبحت قضية اللاعب "محمد كنو" فوق صفيح ساخن





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قال الإعلامي بتال القوس: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمامه فرصة ذهبية ليثبت أن اللوائح والقوانين أكبر من الجميع، وذلك في القضية المثارة حاليًا بين الهلال والنصر بشأن اللاعب محمد كنو.



وكان الهلال قد أعلن عن تجديد التعاقد مع اللاعب محمد كنو، بَيْدَ أن إدارة النصر خرجت ببيان أكدت فيه على أن اللاعب وقع لناديهم في فترته الحرة.



وتطالب إدارة النصر نظيرتها في الهلال بدفع مبلغ 27 مليون ريال شرطًا جزائيًا في تعاقده مع كنو حتى يسمح للاعب بالمشاركة معهم.



وقال القوس مغردًا: "في كل قصة شاردة وواردة يتهم الاتحاد السعودي وأحيانًا وزارة الرياضة بمحاباة الهلال والنصر؛ خوفًا من سطوتهما الجماهيرية ونفوذهما كما يروج للأسف.. وتلصق الشائعات ظلمًا بكثير من المسؤولين في المؤسستين دون أدلة واضحة.. اليوم.. نحن أمام قضية شائكة طرفاها الهلال والنصر ذاتهما..".



وأضاف: "قضية كبيرة.. تكررت للمرة الثانية بينهما.. في الأولى انتهت بالتراضي وحب الخشوم.. ولست ضد التراضي دام الأطراف متوافقة… والصلح دائمًا خير، ‏ولكن.. بعيدًا عن المخطئ والمصيب في القصة الجديدة.. أعتقد أنها فرصة سانحة للاتحاد السعودي ولجانه ليثبت لنا أن القانون واللوائح فوق الجميع".



واختتم "القوس" قائلًا: "ويقطع دابر الشائعات التي تلاحقه من جماهير الناديين ومن جماهير الأندية الأخرى.. تطبيق القانون بحذافيره والمواد واللوائح بنصوصها يخلق مناخًا يتسم بالعدل تزدهر فيه المنافسة ويحمي اتحاد الكرة أولًا والأندية ثانيًا من تدخلات تسمح للشائعات والطفيليات والفيروسات بالنمو".