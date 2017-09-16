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"تعظيم البلد الحرام" يدعو المتطوعين إلى المشاركة في مسابقة "مبادرون 5"

لنشر ثقافة العمل التطوعي .. جوائز تحفيزية تصل إلى مائة ألف ريال

دعا مشروع "تعظيم البلد الحرام"، ممثلاً في وحدة العمل التطوعي، جميع الفرق التطوعية والمتطوعين بمنطقة مكة المكرّمة، إلى المشاركة في مسابقة المبادرات التطوعية "مبادرون" في نسختها الخامسة.

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين وتدريبهم لصناعة مبادرات نوعية تطوعية تخدم منطقة مكة المكرّمة ومَن يفِد إليها.

وتشمل المسابقة هذا العام عدداً من البرامج التطويرية للمشاركين، من أهمها: التأهيل التخصصي، والتفكير التصميمي للمشاريع والمبادرات، والتدريب المباشر، وكذلك تقديم الاستشارات، وكيفية تنفيذ المبادرات التطوعية، وكما تشتمل على عدد من اللقاءات التثقيفية حول ثقافة تعظيم البلد الحرام، وثمرات العمل التطوعي فيه.

وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي؛ أن مشروع تعظيم البلد الحرام وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية اعتمد جوائز تحفيزية للمشاركين تصل إلى قرابة مائة ألف ريال، موضحاً أن المسابقة ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وتتسع دائرتها هذا العام لتشمل مكة المكرّمة وجدة والطائف ومحافظات المنطقة، والمشاركة متاحة للذكور والإناث.

وأهاب " الغامدي"؛ بالفرق التطوعية والمتطوعين الراغبين في المشاركة، المبادرة في التسجيل الذي ينتهي منتصف شهر صفر المقبل، وذلك عبر المنصة الخاصة للمسابقة:

http://platform.mubadiroun.com/ar/index.php

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"تعظيم البلد الحرام" يدعو المتطوعين إلى المشاركة في مسابقة "مبادرون 5"
سبق

دعا مشروع "تعظيم البلد الحرام"، ممثلاً في وحدة العمل التطوعي، جميع الفرق التطوعية والمتطوعين بمنطقة مكة المكرّمة، إلى المشاركة في مسابقة المبادرات التطوعية "مبادرون" في نسختها الخامسة.

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين وتدريبهم لصناعة مبادرات نوعية تطوعية تخدم منطقة مكة المكرّمة ومَن يفِد إليها.

وتشمل المسابقة هذا العام عدداً من البرامج التطويرية للمشاركين، من أهمها: التأهيل التخصصي، والتفكير التصميمي للمشاريع والمبادرات، والتدريب المباشر، وكذلك تقديم الاستشارات، وكيفية تنفيذ المبادرات التطوعية، وكما تشتمل على عدد من اللقاءات التثقيفية حول ثقافة تعظيم البلد الحرام، وثمرات العمل التطوعي فيه.

وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي؛ أن مشروع تعظيم البلد الحرام وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية اعتمد جوائز تحفيزية للمشاركين تصل إلى قرابة مائة ألف ريال، موضحاً أن المسابقة ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وتتسع دائرتها هذا العام لتشمل مكة المكرّمة وجدة والطائف ومحافظات المنطقة، والمشاركة متاحة للذكور والإناث.

وأهاب " الغامدي"؛ بالفرق التطوعية والمتطوعين الراغبين في المشاركة، المبادرة في التسجيل الذي ينتهي منتصف شهر صفر المقبل، وذلك عبر المنصة الخاصة للمسابقة:

http://platform.mubadiroun.com/ar/index.php

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
11:03 AM

"تعظيم البلد الحرام" يدعو المتطوعين إلى المشاركة في مسابقة "مبادرون 5"

لنشر ثقافة العمل التطوعي .. جوائز تحفيزية تصل إلى مائة ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دعا مشروع "تعظيم البلد الحرام"، ممثلاً في وحدة العمل التطوعي، جميع الفرق التطوعية والمتطوعين بمنطقة مكة المكرّمة، إلى المشاركة في مسابقة المبادرات التطوعية "مبادرون" في نسختها الخامسة.

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين وتدريبهم لصناعة مبادرات نوعية تطوعية تخدم منطقة مكة المكرّمة ومَن يفِد إليها.

وتشمل المسابقة هذا العام عدداً من البرامج التطويرية للمشاركين، من أهمها: التأهيل التخصصي، والتفكير التصميمي للمشاريع والمبادرات، والتدريب المباشر، وكذلك تقديم الاستشارات، وكيفية تنفيذ المبادرات التطوعية، وكما تشتمل على عدد من اللقاءات التثقيفية حول ثقافة تعظيم البلد الحرام، وثمرات العمل التطوعي فيه.

وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي؛ أن مشروع تعظيم البلد الحرام وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية اعتمد جوائز تحفيزية للمشاركين تصل إلى قرابة مائة ألف ريال، موضحاً أن المسابقة ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، وتتسع دائرتها هذا العام لتشمل مكة المكرّمة وجدة والطائف ومحافظات المنطقة، والمشاركة متاحة للذكور والإناث.

وأهاب " الغامدي"؛ بالفرق التطوعية والمتطوعين الراغبين في المشاركة، المبادرة في التسجيل الذي ينتهي منتصف شهر صفر المقبل، وذلك عبر المنصة الخاصة للمسابقة:

http://platform.mubadiroun.com/ar/index.php

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