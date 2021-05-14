النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أفارقة يحولون منازل شعبية لتخزين الأغذية والنحاس والألمنيوم وورش إلكترونيات

يستخدمون الخبز التالف في تصنيع "الدُقة" وسط غياب الاشتراطات الصحية

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، وبمساندة أمنية، عن ثلاثة منازل شعبية يُديرها مجموعة من الأفارقة تقع ضمن وادي النمل، حيث يتم فيها تخزين الخبز الناشف، والذي يتم جمعه من بقايا الأطعمة ومن خلاله يتم تصنيع "الدُقة الإفريقية"، كذلك عُثر على مواد صلبة وثلاجات وأجهزة إلكترونية ضمن ورش مجهولة، وكميات من أنابيب الأوكسجين التي يتوقع سرقتها، فيما تم تسليم المواقع للأمن، والذي سيتعامل معها نظامًا.

وفي تفاصيل تلك المهمة التي نفذتها "بلدية شرق الفرعية" بإشراف من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، فإن المراقبين كانوا قد وقفوا، وبمساندة أمنية على منزل شعبي بوادي النمل في الطائف، بعد معلومات توفرت لهم، حيث عُثر على كميات كبيرة من الخبز الناشف والقديم، والذي من خلاله يتم تصنيع "الدُقة الإفريقية" المكونة من بعض الخلطات الشعبية، حيث يتم تجهيزها وتجفيفها، ومن ثم طحنها ليتم بيعها من الموقع، قد تُشكل خطورة كونها بعيدة عن الاشتراطات الصحية.

كما تم ضبط كميات من المواد الصلبة وقطع الألمنيوم مُخزنة داخل غرف ذلك المنزل، بالإضافة إلى ملابس متنوعة، وكميات من المعلبات للمواد الغذائية كانت بتواريخ منتهية الصلاحية، وبعضها بتواريخ مطموسة وسط أعداد من الدجاج والقطط بالموقع.

في حين كشف المراقبون أيضًا عن منزلٍ ثانٍ يُخزن بداخله كميات من الأسلاك، خصوصًا الأسلاك النحاسية، وقطع من الألمنيوم، والخبز الناشف، وبعض المواد الصلبة، يتم جمعها من الشوارع أو يتوقع سرقتها من المنازل والاستفادة منها في بيعها لاحقًا، وذلك ناتج من انتشار هذه الفئة، وبكثرة في شوارع المحافظة وتجوالهم المخالف.

وفي المنزل الثالث، والذي تم دهمه بالموقع نفسه، كُشف عن تحويله من قِبل الأفارقة لـ"ورشة إلكترونيات وأجهزة كهربائية" بعد العثور على أعداد من الثلاجات، والغسالات، وأنابيب الأوكسجين الصحية، وجرى إغلاق الثلاثة مواقع، وتسليمها للأمن للتعامل معها وفق النظام.


الطائف أمانة الطائف بلدية شرق الفرعية الخبز الدقة الإفريقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. أفارقة يحولون منازل شعبية لتخزين الأغذية والنحاس والألمنيوم وورش إلكترونيات
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، وبمساندة أمنية، عن ثلاثة منازل شعبية يُديرها مجموعة من الأفارقة تقع ضمن وادي النمل، حيث يتم فيها تخزين الخبز الناشف، والذي يتم جمعه من بقايا الأطعمة ومن خلاله يتم تصنيع "الدُقة الإفريقية"، كذلك عُثر على مواد صلبة وثلاجات وأجهزة إلكترونية ضمن ورش مجهولة، وكميات من أنابيب الأوكسجين التي يتوقع سرقتها، فيما تم تسليم المواقع للأمن، والذي سيتعامل معها نظامًا.

وفي تفاصيل تلك المهمة التي نفذتها "بلدية شرق الفرعية" بإشراف من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، فإن المراقبين كانوا قد وقفوا، وبمساندة أمنية على منزل شعبي بوادي النمل في الطائف، بعد معلومات توفرت لهم، حيث عُثر على كميات كبيرة من الخبز الناشف والقديم، والذي من خلاله يتم تصنيع "الدُقة الإفريقية" المكونة من بعض الخلطات الشعبية، حيث يتم تجهيزها وتجفيفها، ومن ثم طحنها ليتم بيعها من الموقع، قد تُشكل خطورة كونها بعيدة عن الاشتراطات الصحية.

كما تم ضبط كميات من المواد الصلبة وقطع الألمنيوم مُخزنة داخل غرف ذلك المنزل، بالإضافة إلى ملابس متنوعة، وكميات من المعلبات للمواد الغذائية كانت بتواريخ منتهية الصلاحية، وبعضها بتواريخ مطموسة وسط أعداد من الدجاج والقطط بالموقع.

في حين كشف المراقبون أيضًا عن منزلٍ ثانٍ يُخزن بداخله كميات من الأسلاك، خصوصًا الأسلاك النحاسية، وقطع من الألمنيوم، والخبز الناشف، وبعض المواد الصلبة، يتم جمعها من الشوارع أو يتوقع سرقتها من المنازل والاستفادة منها في بيعها لاحقًا، وذلك ناتج من انتشار هذه الفئة، وبكثرة في شوارع المحافظة وتجوالهم المخالف.

وفي المنزل الثالث، والذي تم دهمه بالموقع نفسه، كُشف عن تحويله من قِبل الأفارقة لـ"ورشة إلكترونيات وأجهزة كهربائية" بعد العثور على أعداد من الثلاجات، والغسالات، وأنابيب الأوكسجين الصحية، وجرى إغلاق الثلاثة مواقع، وتسليمها للأمن للتعامل معها وفق النظام.


13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:50 PM

شاهد.. أفارقة يحولون منازل شعبية لتخزين الأغذية والنحاس والألمنيوم وورش إلكترونيات

يستخدمون الخبز التالف في تصنيع "الدُقة" وسط غياب الاشتراطات الصحية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,397

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، وبمساندة أمنية، عن ثلاثة منازل شعبية يُديرها مجموعة من الأفارقة تقع ضمن وادي النمل، حيث يتم فيها تخزين الخبز الناشف، والذي يتم جمعه من بقايا الأطعمة ومن خلاله يتم تصنيع "الدُقة الإفريقية"، كذلك عُثر على مواد صلبة وثلاجات وأجهزة إلكترونية ضمن ورش مجهولة، وكميات من أنابيب الأوكسجين التي يتوقع سرقتها، فيما تم تسليم المواقع للأمن، والذي سيتعامل معها نظامًا.

وفي تفاصيل تلك المهمة التي نفذتها "بلدية شرق الفرعية" بإشراف من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، فإن المراقبين كانوا قد وقفوا، وبمساندة أمنية على منزل شعبي بوادي النمل في الطائف، بعد معلومات توفرت لهم، حيث عُثر على كميات كبيرة من الخبز الناشف والقديم، والذي من خلاله يتم تصنيع "الدُقة الإفريقية" المكونة من بعض الخلطات الشعبية، حيث يتم تجهيزها وتجفيفها، ومن ثم طحنها ليتم بيعها من الموقع، قد تُشكل خطورة كونها بعيدة عن الاشتراطات الصحية.

كما تم ضبط كميات من المواد الصلبة وقطع الألمنيوم مُخزنة داخل غرف ذلك المنزل، بالإضافة إلى ملابس متنوعة، وكميات من المعلبات للمواد الغذائية كانت بتواريخ منتهية الصلاحية، وبعضها بتواريخ مطموسة وسط أعداد من الدجاج والقطط بالموقع.

في حين كشف المراقبون أيضًا عن منزلٍ ثانٍ يُخزن بداخله كميات من الأسلاك، خصوصًا الأسلاك النحاسية، وقطع من الألمنيوم، والخبز الناشف، وبعض المواد الصلبة، يتم جمعها من الشوارع أو يتوقع سرقتها من المنازل والاستفادة منها في بيعها لاحقًا، وذلك ناتج من انتشار هذه الفئة، وبكثرة في شوارع المحافظة وتجوالهم المخالف.

وفي المنزل الثالث، والذي تم دهمه بالموقع نفسه، كُشف عن تحويله من قِبل الأفارقة لـ"ورشة إلكترونيات وأجهزة كهربائية" بعد العثور على أعداد من الثلاجات، والغسالات، وأنابيب الأوكسجين الصحية، وجرى إغلاق الثلاثة مواقع، وتسليمها للأمن للتعامل معها وفق النظام.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,200
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,207
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,421
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,294

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة