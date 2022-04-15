النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862

بموافقة الملك .."الربيعة": دعم "الصحة" يصل الى 47 مليار ريال

لرفع الجاهزية وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات

رفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة.

وقال "الربيعة": أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حيث وصل الدعم إلى 47 مليار ريال ، بهدف رفع جاهزية القطاع وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بموافقة الملك .."الربيعة": دعم "الصحة" يصل الى 47 مليار ريال
سبق

رفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة.

وقال "الربيعة": أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حيث وصل الدعم إلى 47 مليار ريال ، بهدف رفع جاهزية القطاع وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
04:31 PM

بموافقة الملك .."الربيعة": دعم "الصحة" يصل الى 47 مليار ريال

لرفع الجاهزية وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات

A A A
محمد المواسي - الرياض
5
1,029

رفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة.

وقال "الربيعة": أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حيث وصل الدعم إلى 47 مليار ريال ، بهدف رفع جاهزية القطاع وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,244
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,548
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,104
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,292

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة