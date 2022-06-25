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محافظ "المواصفات" عن تنظيم المركز السعودي للاعتماد: يعزز نمو الصادرات

"القصبي" رفع شكره للقيادة وقال: خطوة مهمة واستراتيجية لضمان الحيادية

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة السعودية للاعتماد الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله– بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد.

وقال: إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد يعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، لتتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال، كما ستدعم بشكل كبير حوكمة أعمال هذا النشاط الفني المهم.

وأكد الدكتور سعد القصبي أن الموافقة على تنظيم المركز ستدفع بجهود المملكة قدماً نحو تعزيز نمو الصادرات وفقاً للمتطلبات العالمية واستحداث فرص استثمارية جديدة في مجالات تقويم المطابقة (الفحص والتفتيش ومنح الشهادات)، كما أن ذلك من شأنه زيادة الموثوقية محلياً وعالمياً بكفاءة وحيادية منظومة البنية التحتية للجودة وبالتالي الاعتراف بمخرجاتها دولياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على تسهيل التبادل التجاري ورفع مستوى جودة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات السعودية عن طريق المساهمة في فتح الأسواق العالمية لها عبر برامج الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد.

يشار إلى أن المركز السعودي للاعتماد يهدف إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، حماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ "المواصفات" عن تنظيم المركز السعودي للاعتماد: يعزز نمو الصادرات
سبق

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة السعودية للاعتماد الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله– بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد.

وقال: إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد يعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، لتتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال، كما ستدعم بشكل كبير حوكمة أعمال هذا النشاط الفني المهم.

وأكد الدكتور سعد القصبي أن الموافقة على تنظيم المركز ستدفع بجهود المملكة قدماً نحو تعزيز نمو الصادرات وفقاً للمتطلبات العالمية واستحداث فرص استثمارية جديدة في مجالات تقويم المطابقة (الفحص والتفتيش ومنح الشهادات)، كما أن ذلك من شأنه زيادة الموثوقية محلياً وعالمياً بكفاءة وحيادية منظومة البنية التحتية للجودة وبالتالي الاعتراف بمخرجاتها دولياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على تسهيل التبادل التجاري ورفع مستوى جودة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات السعودية عن طريق المساهمة في فتح الأسواق العالمية لها عبر برامج الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد.

يشار إلى أن المركز السعودي للاعتماد يهدف إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، حماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
04:12 PM

محافظ "المواصفات" عن تنظيم المركز السعودي للاعتماد: يعزز نمو الصادرات

"القصبي" رفع شكره للقيادة وقال: خطوة مهمة واستراتيجية لضمان الحيادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رئيس اللجنة السعودية للاعتماد الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله– بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد.

وقال: إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للاعتماد يعد خطوة مهمة واستراتيجية لضمان حيادية واستقلالية أنشطة الاعتماد في المملكة، لتتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال، كما ستدعم بشكل كبير حوكمة أعمال هذا النشاط الفني المهم.

وأكد الدكتور سعد القصبي أن الموافقة على تنظيم المركز ستدفع بجهود المملكة قدماً نحو تعزيز نمو الصادرات وفقاً للمتطلبات العالمية واستحداث فرص استثمارية جديدة في مجالات تقويم المطابقة (الفحص والتفتيش ومنح الشهادات)، كما أن ذلك من شأنه زيادة الموثوقية محلياً وعالمياً بكفاءة وحيادية منظومة البنية التحتية للجودة وبالتالي الاعتراف بمخرجاتها دولياً، وهو ما سينعكس إيجاباً على تسهيل التبادل التجاري ورفع مستوى جودة المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات السعودية عن طريق المساهمة في فتح الأسواق العالمية لها عبر برامج الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد.

يشار إلى أن المركز السعودي للاعتماد يهدف إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، حماية المستهلك والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، منح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع الثقة بها.

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