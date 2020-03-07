النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لماذا تحرص السعودية على عودة مواطنيها من الدول الموبوءة بفيروس “كورونا”؟

سخّرت كل إمكانياتها على المنافذ وبالمنشآت الصحية

حرصت المملكة العربية السعودية، منذ نبأ انتشار فيروس “كورونا” على مواطنيها سواء في الخارج أو الداخل، والذي يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها وحرصها الدائم على سلامة المواطن السعودي، وفي ذلك أيضاً سخّرت المملكة أجهزتها الصحية على المنافذ؛ لضمان سلامة عودة المواطنين السعوديين القادمين من الدول الموبوءة؛ حتى لا يكونوا سبباً في انتقال العدوى إلى أسرهم والمخالطين لهم.

وتتخذ السعودية إجراءات مستمرة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، أو القادمين إليها من المنافذ أو داخل المنشآت الصحية، وتقويتها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لمعطيات الموقف ومعطيات الرصد اليومي سواءً، للمخاطر العالمية أو الإقليمية أو المحلية مستمرة، كما أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حسب ما صرح به قبل أيام متحدث وزارة الصحة، ببذل الجهود ضمن إطار عمل منظم مع بقية الجهات لاستمرار عملية التقييم.

وتسعى وزارة الصحة للتصدي لفيروس “كورونا” COVID19 الجديد؛ حيث يتم نظر ومسح جميع القادمين من الدول التي ظهرت بها حالات مؤكدة، وتشتمل الإجراءات الوقائية نظر وفرز جميع القادمين، من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة، والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، والتي تحدث بشكل يومي من قِبَل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها saudi cdc. كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة والتي تشمل عزل الحالات المشتبهة، وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج، أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلية أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.


وتعمل السعودية ممثلة في وزارة الصحة على مدى 24 ساعة يوميّاً، من خلال عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتخصصات المساعدة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها؛ مؤكدةً أنه تم تأمينها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية والنقل الإسعافي ومختلف النشرات التوعوية للمسافرين، وخصصت الرقم 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لماذا تحرص السعودية على عودة مواطنيها من الدول الموبوءة بفيروس “كورونا”؟
سبق

حرصت المملكة العربية السعودية، منذ نبأ انتشار فيروس “كورونا” على مواطنيها سواء في الخارج أو الداخل، والذي يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها وحرصها الدائم على سلامة المواطن السعودي، وفي ذلك أيضاً سخّرت المملكة أجهزتها الصحية على المنافذ؛ لضمان سلامة عودة المواطنين السعوديين القادمين من الدول الموبوءة؛ حتى لا يكونوا سبباً في انتقال العدوى إلى أسرهم والمخالطين لهم.

وتتخذ السعودية إجراءات مستمرة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، أو القادمين إليها من المنافذ أو داخل المنشآت الصحية، وتقويتها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لمعطيات الموقف ومعطيات الرصد اليومي سواءً، للمخاطر العالمية أو الإقليمية أو المحلية مستمرة، كما أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حسب ما صرح به قبل أيام متحدث وزارة الصحة، ببذل الجهود ضمن إطار عمل منظم مع بقية الجهات لاستمرار عملية التقييم.

وتسعى وزارة الصحة للتصدي لفيروس “كورونا” COVID19 الجديد؛ حيث يتم نظر ومسح جميع القادمين من الدول التي ظهرت بها حالات مؤكدة، وتشتمل الإجراءات الوقائية نظر وفرز جميع القادمين، من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة، والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، والتي تحدث بشكل يومي من قِبَل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها saudi cdc. كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة والتي تشمل عزل الحالات المشتبهة، وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج، أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلية أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.


وتعمل السعودية ممثلة في وزارة الصحة على مدى 24 ساعة يوميّاً، من خلال عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتخصصات المساعدة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها؛ مؤكدةً أنه تم تأمينها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية والنقل الإسعافي ومختلف النشرات التوعوية للمسافرين، وخصصت الرقم 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
07:08 PM

لماذا تحرص السعودية على عودة مواطنيها من الدول الموبوءة بفيروس “كورونا”؟

سخّرت كل إمكانياتها على المنافذ وبالمنشآت الصحية

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
799

حرصت المملكة العربية السعودية، منذ نبأ انتشار فيروس “كورونا” على مواطنيها سواء في الخارج أو الداخل، والذي يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها وحرصها الدائم على سلامة المواطن السعودي، وفي ذلك أيضاً سخّرت المملكة أجهزتها الصحية على المنافذ؛ لضمان سلامة عودة المواطنين السعوديين القادمين من الدول الموبوءة؛ حتى لا يكونوا سبباً في انتقال العدوى إلى أسرهم والمخالطين لهم.

وتتخذ السعودية إجراءات مستمرة لحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، أو القادمين إليها من المنافذ أو داخل المنشآت الصحية، وتقويتها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة تبعاً لمعطيات الموقف ومعطيات الرصد اليومي سواءً، للمخاطر العالمية أو الإقليمية أو المحلية مستمرة، كما أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حسب ما صرح به قبل أيام متحدث وزارة الصحة، ببذل الجهود ضمن إطار عمل منظم مع بقية الجهات لاستمرار عملية التقييم.

وتسعى وزارة الصحة للتصدي لفيروس “كورونا” COVID19 الجديد؛ حيث يتم نظر ومسح جميع القادمين من الدول التي ظهرت بها حالات مؤكدة، وتشتمل الإجراءات الوقائية نظر وفرز جميع القادمين، من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة، والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة، والتي تحدث بشكل يومي من قِبَل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها saudi cdc. كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة والتي تشمل عزل الحالات المشتبهة، وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج، أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلية أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.


وتعمل السعودية ممثلة في وزارة الصحة على مدى 24 ساعة يوميّاً، من خلال عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتخصصات المساعدة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها؛ مؤكدةً أنه تم تأمينها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية والنقل الإسعافي ومختلف النشرات التوعوية للمسافرين، وخصصت الرقم 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,035
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,049
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,190

المقالات

نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة