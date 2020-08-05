النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد صلاة عيد الأضحى.. اكتشاف إصابات جماعية بكورونا في مدينة كورية

السلطات: الحضور لم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي.. تناولوا الطعام سوية

شارك مواطنون من أوزبكستان مصابون بفيروس كورونا في صلاة عيد الأضحى في كوريا الجنوبية، قبل تأكيد إصابتهم.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن 6 مواطنين أوزبيك تم تأكيد إصابتهم بكورونا في يوميْ 3 و4 أغسطس، شاركوا في صلاة عيد الأضحى التي أقيمت في يوم 31 يوليو الماضي في حديقة "شين يول بونغ" بمدينة تشونغ جو، على بُعد 137 كلم جنوب شرق سيئول.

وحضر حوالى 340 شخصًا أجنبيًّا يقيمون في كوريا الجنوبية هذا التجمع الديني، الذي نظّمه المركز الثقافي الإسلامي في مدينة تشونغ جو؛ مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وأقيمت صلاة العيد على فترتين؛ الفترة الأولى بمشاركة حوالى 300 من المسلمين من دول الاتحاد السوفيتي سابقًا على رأسها أوزبكستان، والفترة الثانية بمشاركة حوالى 40 من الدول العربية وجنوب شرق آسيا.

ووفق "روسيا اليوم"؛ من المعروف أن الحضور شاركوا في الصلاة بعد أن سجلوا أسماءهم في سجل الزوار، وخضعوا لقياس درجة الحرارة وارتدوا كمامات الوجه.

إلا أنهم تناولوا الخبز والحليب معًا في أعقاب الصلاة؛ مما يثير قلقًا من السلطات الصحية.

وذكرت السلطات أنها تعتقد بأن الحضور لم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي مثل الاحتفاظ بمسافة مترين، وخلعوا كمامات الوجه أثناء تناول الطعام.

وأفادت بأن 126 شخصًا من الحضور خضعوا لفحوصات كورونا، وأثبتت نتائجهم أنها سلبية. وتُجرى فحوصات كورونا على باقي الحضور.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد صلاة عيد الأضحى.. اكتشاف إصابات جماعية بكورونا في مدينة كورية
سبق

شارك مواطنون من أوزبكستان مصابون بفيروس كورونا في صلاة عيد الأضحى في كوريا الجنوبية، قبل تأكيد إصابتهم.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن 6 مواطنين أوزبيك تم تأكيد إصابتهم بكورونا في يوميْ 3 و4 أغسطس، شاركوا في صلاة عيد الأضحى التي أقيمت في يوم 31 يوليو الماضي في حديقة "شين يول بونغ" بمدينة تشونغ جو، على بُعد 137 كلم جنوب شرق سيئول.

وحضر حوالى 340 شخصًا أجنبيًّا يقيمون في كوريا الجنوبية هذا التجمع الديني، الذي نظّمه المركز الثقافي الإسلامي في مدينة تشونغ جو؛ مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وأقيمت صلاة العيد على فترتين؛ الفترة الأولى بمشاركة حوالى 300 من المسلمين من دول الاتحاد السوفيتي سابقًا على رأسها أوزبكستان، والفترة الثانية بمشاركة حوالى 40 من الدول العربية وجنوب شرق آسيا.

ووفق "روسيا اليوم"؛ من المعروف أن الحضور شاركوا في الصلاة بعد أن سجلوا أسماءهم في سجل الزوار، وخضعوا لقياس درجة الحرارة وارتدوا كمامات الوجه.

إلا أنهم تناولوا الخبز والحليب معًا في أعقاب الصلاة؛ مما يثير قلقًا من السلطات الصحية.

وذكرت السلطات أنها تعتقد بأن الحضور لم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي مثل الاحتفاظ بمسافة مترين، وخلعوا كمامات الوجه أثناء تناول الطعام.

وأفادت بأن 126 شخصًا من الحضور خضعوا لفحوصات كورونا، وأثبتت نتائجهم أنها سلبية. وتُجرى فحوصات كورونا على باقي الحضور.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:15 PM

بعد صلاة عيد الأضحى.. اكتشاف إصابات جماعية بكورونا في مدينة كورية

السلطات: الحضور لم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي.. تناولوا الطعام سوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,269

شارك مواطنون من أوزبكستان مصابون بفيروس كورونا في صلاة عيد الأضحى في كوريا الجنوبية، قبل تأكيد إصابتهم.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن 6 مواطنين أوزبيك تم تأكيد إصابتهم بكورونا في يوميْ 3 و4 أغسطس، شاركوا في صلاة عيد الأضحى التي أقيمت في يوم 31 يوليو الماضي في حديقة "شين يول بونغ" بمدينة تشونغ جو، على بُعد 137 كلم جنوب شرق سيئول.

وحضر حوالى 340 شخصًا أجنبيًّا يقيمون في كوريا الجنوبية هذا التجمع الديني، الذي نظّمه المركز الثقافي الإسلامي في مدينة تشونغ جو؛ مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس على نطاق واسع.

وأقيمت صلاة العيد على فترتين؛ الفترة الأولى بمشاركة حوالى 300 من المسلمين من دول الاتحاد السوفيتي سابقًا على رأسها أوزبكستان، والفترة الثانية بمشاركة حوالى 40 من الدول العربية وجنوب شرق آسيا.

ووفق "روسيا اليوم"؛ من المعروف أن الحضور شاركوا في الصلاة بعد أن سجلوا أسماءهم في سجل الزوار، وخضعوا لقياس درجة الحرارة وارتدوا كمامات الوجه.

إلا أنهم تناولوا الخبز والحليب معًا في أعقاب الصلاة؛ مما يثير قلقًا من السلطات الصحية.

وذكرت السلطات أنها تعتقد بأن الحضور لم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي مثل الاحتفاظ بمسافة مترين، وخلعوا كمامات الوجه أثناء تناول الطعام.

وأفادت بأن 126 شخصًا من الحضور خضعوا لفحوصات كورونا، وأثبتت نتائجهم أنها سلبية. وتُجرى فحوصات كورونا على باقي الحضور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,672
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,145
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,405

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة