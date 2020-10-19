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تثبيت جمجمة وإنقاذ حياة.. 3 عمليات معقدة لأطفال بـ"أبها للولادة"

أجراها مختصون بالمستشفى متحدين عصبًا حائرًا وتشنجات وأورامًا

نجح قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء 3 عمليات نوعية ومعقدة.

ففي الحالة الأولى، بيّن مستشفى أبها للولادة والأطفال أنه تم استئناف برنامج زراعة محفز العصب الحائر لمرضى التشنجات؛ وذلك لطفلة تعاني من تشنجات مقاومة للأدوية، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وفي الحالة الثانية، قام نفس الفريق بإجراء عملية تثبيت معقدة لعظم الجمجمة مع الفقرات العنقية؛ وذلك باستخدام جهاز المراقبة العصبية الفسيولوجية داخل العمليات لطفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، سَبَق أن أجريت لها أيضًا جراحة دماغية معقدة لورم دماغي قبل عام من الآن، وتكللت كلتا العمليتين بالنجاح ولله الحمد؛ حيث تُعد هذه المريضة أصغر مريضة تُجرى لها عملية التثبيت بالمستشفى.

وأشار الفريق الطبي إلى أن إجراء هذا النوع من العمليات في هذه الفئة العمرية؛ لا يخلو من التحديات في التشخيص وأخذ القرار العلاجي واختيار نوع العملية الجراحية المناسبة ونوع المواد المثبتة.

وأما الحالة الثالثة؛ فهي لطفل في الشهر الحادي عشر من العمر، تَعرّض لإصابة مهددة للحياة نتج عنها نزيف دماغي كبير جدًّا؛ حيث تم إجراء عملية عاجلة له، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وتم تسجيل خروج الطفل في اليوم الثالث وهو يتمتع بصحة جيدة بفضل الله.

مستشفى أبها للولادة والأطفال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تثبيت جمجمة وإنقاذ حياة.. 3 عمليات معقدة لأطفال بـ"أبها للولادة"
سبق

نجح قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء 3 عمليات نوعية ومعقدة.

ففي الحالة الأولى، بيّن مستشفى أبها للولادة والأطفال أنه تم استئناف برنامج زراعة محفز العصب الحائر لمرضى التشنجات؛ وذلك لطفلة تعاني من تشنجات مقاومة للأدوية، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وفي الحالة الثانية، قام نفس الفريق بإجراء عملية تثبيت معقدة لعظم الجمجمة مع الفقرات العنقية؛ وذلك باستخدام جهاز المراقبة العصبية الفسيولوجية داخل العمليات لطفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، سَبَق أن أجريت لها أيضًا جراحة دماغية معقدة لورم دماغي قبل عام من الآن، وتكللت كلتا العمليتين بالنجاح ولله الحمد؛ حيث تُعد هذه المريضة أصغر مريضة تُجرى لها عملية التثبيت بالمستشفى.

وأشار الفريق الطبي إلى أن إجراء هذا النوع من العمليات في هذه الفئة العمرية؛ لا يخلو من التحديات في التشخيص وأخذ القرار العلاجي واختيار نوع العملية الجراحية المناسبة ونوع المواد المثبتة.

وأما الحالة الثالثة؛ فهي لطفل في الشهر الحادي عشر من العمر، تَعرّض لإصابة مهددة للحياة نتج عنها نزيف دماغي كبير جدًّا؛ حيث تم إجراء عملية عاجلة له، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وتم تسجيل خروج الطفل في اليوم الثالث وهو يتمتع بصحة جيدة بفضل الله.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
12:22 PM

تثبيت جمجمة وإنقاذ حياة.. 3 عمليات معقدة لأطفال بـ"أبها للولادة"

أجراها مختصون بالمستشفى متحدين عصبًا حائرًا وتشنجات وأورامًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نجح قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال في مستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء 3 عمليات نوعية ومعقدة.

ففي الحالة الأولى، بيّن مستشفى أبها للولادة والأطفال أنه تم استئناف برنامج زراعة محفز العصب الحائر لمرضى التشنجات؛ وذلك لطفلة تعاني من تشنجات مقاومة للأدوية، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وفي الحالة الثانية، قام نفس الفريق بإجراء عملية تثبيت معقدة لعظم الجمجمة مع الفقرات العنقية؛ وذلك باستخدام جهاز المراقبة العصبية الفسيولوجية داخل العمليات لطفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، سَبَق أن أجريت لها أيضًا جراحة دماغية معقدة لورم دماغي قبل عام من الآن، وتكللت كلتا العمليتين بالنجاح ولله الحمد؛ حيث تُعد هذه المريضة أصغر مريضة تُجرى لها عملية التثبيت بالمستشفى.

وأشار الفريق الطبي إلى أن إجراء هذا النوع من العمليات في هذه الفئة العمرية؛ لا يخلو من التحديات في التشخيص وأخذ القرار العلاجي واختيار نوع العملية الجراحية المناسبة ونوع المواد المثبتة.

وأما الحالة الثالثة؛ فهي لطفل في الشهر الحادي عشر من العمر، تَعرّض لإصابة مهددة للحياة نتج عنها نزيف دماغي كبير جدًّا؛ حيث تم إجراء عملية عاجلة له، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وتم تسجيل خروج الطفل في اليوم الثالث وهو يتمتع بصحة جيدة بفضل الله.

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