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باحثة سعودية تحصل على الدكتوراه بامتياز في تخصص نادر بأمريكا

توافق الجانب التطبيقي لرسالتها مع رؤية ٢٠٣٠

نالت الباحثة السعودية غادة الخادم عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس في جامعة الطائف درجة الدكتوراه والفلسفة في علم النفس بتميز من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت الخادم على معدل تراكمي ٤ من ٤ واجتازت مناقشة رسالتها من دون إجراء أي تعديل عليها وتم عرض رسالتها في مؤتمر رابطة التقييم الأمريكية واحد من أكبر المؤتمرات الأمريكية التي لا تقبل سوى الأبحاث المتميزة.

وتطرقت الباحثة في رسالتها إلى دراسة موضوع نادر وهو بعنوان التحليل التبادلي الطولي للعلاقات الثنائية بين الوظائف التنفيذية المعرفية والرياضيات لدى الأطفال خلال الثلاث السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية.

وأظهرت نتائج رسالة الباحثة وجود علاقات طولية تبادلية بين مهارة التحكم بالانتباه والذاكرة العاملة والرياضيات لذلك أوصت الباحثة بضرورة قياس المهارات الرياضية والوظائف التنفيذية المعرفية في بداية العام الدراسي للمرحلة التمهيدية لدى الأطفال من كلا الجنسين ومتابعة نمو هذه المهارات خلال المراحل الدراسية التالية لما لها من أثر على تعلم الرياضيات.

وتوافق الجانب التطبيقي لرسالتها مع رؤية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تطوير كل المجالات، منها المجال التعليمي ليرقى إلى مستوى التعليم في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية. حيث إن قياس الوظائف التنفيذية للطلاب أمر يفتقر إليه التعليم السعودي.

يُذكر أن الباحثة متخصصة في تخصص دقيق نادر وهو تقييم البرامج النفسية والتربوية باستخدام طرق إحصائية معقدة كالتحليل متعدد المستويات والنمذجة البنائية. كما أنها تمتلك عدة أبحاث متخصصة في مجال الاستعداد المدرسي وأثر الاختبارات على التعلم وفي سمات الشخصية. ونالت عدة مكافآت وشهادات تكريم من الملحقية الثقافية في واشنطن ومن جامعة أريزونا وجهات أمريكية أخرى تقديرًا لتميزها العلمي والبحثي.

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باحثة سعودية تحصل على الدكتوراه بامتياز في تخصص نادر بأمريكا
سبق

نالت الباحثة السعودية غادة الخادم عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس في جامعة الطائف درجة الدكتوراه والفلسفة في علم النفس بتميز من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت الخادم على معدل تراكمي ٤ من ٤ واجتازت مناقشة رسالتها من دون إجراء أي تعديل عليها وتم عرض رسالتها في مؤتمر رابطة التقييم الأمريكية واحد من أكبر المؤتمرات الأمريكية التي لا تقبل سوى الأبحاث المتميزة.

وتطرقت الباحثة في رسالتها إلى دراسة موضوع نادر وهو بعنوان التحليل التبادلي الطولي للعلاقات الثنائية بين الوظائف التنفيذية المعرفية والرياضيات لدى الأطفال خلال الثلاث السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية.

وأظهرت نتائج رسالة الباحثة وجود علاقات طولية تبادلية بين مهارة التحكم بالانتباه والذاكرة العاملة والرياضيات لذلك أوصت الباحثة بضرورة قياس المهارات الرياضية والوظائف التنفيذية المعرفية في بداية العام الدراسي للمرحلة التمهيدية لدى الأطفال من كلا الجنسين ومتابعة نمو هذه المهارات خلال المراحل الدراسية التالية لما لها من أثر على تعلم الرياضيات.

وتوافق الجانب التطبيقي لرسالتها مع رؤية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تطوير كل المجالات، منها المجال التعليمي ليرقى إلى مستوى التعليم في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية. حيث إن قياس الوظائف التنفيذية للطلاب أمر يفتقر إليه التعليم السعودي.

يُذكر أن الباحثة متخصصة في تخصص دقيق نادر وهو تقييم البرامج النفسية والتربوية باستخدام طرق إحصائية معقدة كالتحليل متعدد المستويات والنمذجة البنائية. كما أنها تمتلك عدة أبحاث متخصصة في مجال الاستعداد المدرسي وأثر الاختبارات على التعلم وفي سمات الشخصية. ونالت عدة مكافآت وشهادات تكريم من الملحقية الثقافية في واشنطن ومن جامعة أريزونا وجهات أمريكية أخرى تقديرًا لتميزها العلمي والبحثي.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
09:33 PM

باحثة سعودية تحصل على الدكتوراه بامتياز في تخصص نادر بأمريكا

توافق الجانب التطبيقي لرسالتها مع رؤية ٢٠٣٠

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نالت الباحثة السعودية غادة الخادم عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس في جامعة الطائف درجة الدكتوراه والفلسفة في علم النفس بتميز من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت الخادم على معدل تراكمي ٤ من ٤ واجتازت مناقشة رسالتها من دون إجراء أي تعديل عليها وتم عرض رسالتها في مؤتمر رابطة التقييم الأمريكية واحد من أكبر المؤتمرات الأمريكية التي لا تقبل سوى الأبحاث المتميزة.

وتطرقت الباحثة في رسالتها إلى دراسة موضوع نادر وهو بعنوان التحليل التبادلي الطولي للعلاقات الثنائية بين الوظائف التنفيذية المعرفية والرياضيات لدى الأطفال خلال الثلاث السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية.

وأظهرت نتائج رسالة الباحثة وجود علاقات طولية تبادلية بين مهارة التحكم بالانتباه والذاكرة العاملة والرياضيات لذلك أوصت الباحثة بضرورة قياس المهارات الرياضية والوظائف التنفيذية المعرفية في بداية العام الدراسي للمرحلة التمهيدية لدى الأطفال من كلا الجنسين ومتابعة نمو هذه المهارات خلال المراحل الدراسية التالية لما لها من أثر على تعلم الرياضيات.

وتوافق الجانب التطبيقي لرسالتها مع رؤية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تطوير كل المجالات، منها المجال التعليمي ليرقى إلى مستوى التعليم في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية. حيث إن قياس الوظائف التنفيذية للطلاب أمر يفتقر إليه التعليم السعودي.

يُذكر أن الباحثة متخصصة في تخصص دقيق نادر وهو تقييم البرامج النفسية والتربوية باستخدام طرق إحصائية معقدة كالتحليل متعدد المستويات والنمذجة البنائية. كما أنها تمتلك عدة أبحاث متخصصة في مجال الاستعداد المدرسي وأثر الاختبارات على التعلم وفي سمات الشخصية. ونالت عدة مكافآت وشهادات تكريم من الملحقية الثقافية في واشنطن ومن جامعة أريزونا وجهات أمريكية أخرى تقديرًا لتميزها العلمي والبحثي.

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