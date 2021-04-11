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فريق طبي بمستشفى صامطة ينجح باستئصال ورم ليفي لسيدة

كانت تعاني منه منذ عدة سنوات

نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العامة بمنطقة جازان، في استئصال ورم ليفي من رحم مريضة ثلاثينية كانت تعاني منه منذ عدة سنوات.

وقالت صحة جازان إن المريضة حضرت للمستشفى، وبعد التشخيص وإجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود ورم ليفي كبير بالرحم.

وأجرى الفريق الطبي جراحة بعد خضوعها لعملية تخدير عن طريق القسطرة الظهرية للجراحة بدون ألم، تم خلالها استئصال الورم مع الحفاظ على الرحم والمبايض، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وتتمتع بصحة جيدة وترقد حالياً بقسم التنويم النساء والولادة بالمستشفى.

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فريق طبي بمستشفى صامطة ينجح باستئصال ورم ليفي لسيدة
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العامة بمنطقة جازان، في استئصال ورم ليفي من رحم مريضة ثلاثينية كانت تعاني منه منذ عدة سنوات.

وقالت صحة جازان إن المريضة حضرت للمستشفى، وبعد التشخيص وإجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود ورم ليفي كبير بالرحم.

وأجرى الفريق الطبي جراحة بعد خضوعها لعملية تخدير عن طريق القسطرة الظهرية للجراحة بدون ألم، تم خلالها استئصال الورم مع الحفاظ على الرحم والمبايض، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وتتمتع بصحة جيدة وترقد حالياً بقسم التنويم النساء والولادة بالمستشفى.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
08:15 PM

فريق طبي بمستشفى صامطة ينجح باستئصال ورم ليفي لسيدة

كانت تعاني منه منذ عدة سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العامة بمنطقة جازان، في استئصال ورم ليفي من رحم مريضة ثلاثينية كانت تعاني منه منذ عدة سنوات.

وقالت صحة جازان إن المريضة حضرت للمستشفى، وبعد التشخيص وإجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود ورم ليفي كبير بالرحم.

وأجرى الفريق الطبي جراحة بعد خضوعها لعملية تخدير عن طريق القسطرة الظهرية للجراحة بدون ألم، تم خلالها استئصال الورم مع الحفاظ على الرحم والمبايض، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وتتمتع بصحة جيدة وترقد حالياً بقسم التنويم النساء والولادة بالمستشفى.

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