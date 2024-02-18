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متى يجب لبس الكمامة؟ "الصحة" تسأل وتجيب

قالت عبر "إنفوجرافيك": هناك حالتان لارتدائها

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يجب لبس الكمامة إلا إذا كان الشخص يشكو أعراضاً تنفسية، مثل السعال والعطاس.

وقالت عبر "إنفوجرافيك" نشرته عبر صفحتها على "تويتر"، إن الحالة الثانية التي يجب على الشخص أن يرتدي فيها كمامة عندما يقوم بالاعتناء بشخص لديه أعراض تنفسية.

وزارة الصحة لبس الكمامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متى يجب لبس الكمامة؟ "الصحة" تسأل وتجيب
سبق

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يجب لبس الكمامة إلا إذا كان الشخص يشكو أعراضاً تنفسية، مثل السعال والعطاس.

وقالت عبر "إنفوجرافيك" نشرته عبر صفحتها على "تويتر"، إن الحالة الثانية التي يجب على الشخص أن يرتدي فيها كمامة عندما يقوم بالاعتناء بشخص لديه أعراض تنفسية.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
01:05 PM

متى يجب لبس الكمامة؟ "الصحة" تسأل وتجيب

قالت عبر "إنفوجرافيك": هناك حالتان لارتدائها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,792

أوضحت وزارة الصحة أنه لا يجب لبس الكمامة إلا إذا كان الشخص يشكو أعراضاً تنفسية، مثل السعال والعطاس.

وقالت عبر "إنفوجرافيك" نشرته عبر صفحتها على "تويتر"، إن الحالة الثانية التي يجب على الشخص أن يرتدي فيها كمامة عندما يقوم بالاعتناء بشخص لديه أعراض تنفسية.

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