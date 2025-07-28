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"منصور بن متعب" و"تركي بن محمد" يغادران تونس بعد تقديم العزاء في الرئيس التونسي

نقلا تعازي خادم الحرمين وولي العهد

غادر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساء اليوم، العاصمة التونسية، بعد المشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر .

وكان في وداعهما في مطار تونس قرطاج الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منصور بن متعب" و"تركي بن محمد" يغادران تونس بعد تقديم العزاء في الرئيس التونسي
سبق

غادر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساء اليوم، العاصمة التونسية، بعد المشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر .

وكان في وداعهما في مطار تونس قرطاج الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
09:39 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
02:05 AM

"منصور بن متعب" و"تركي بن محمد" يغادران تونس بعد تقديم العزاء في الرئيس التونسي

نقلا تعازي خادم الحرمين وولي العهد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
2
14,714

غادر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساء اليوم، العاصمة التونسية، بعد المشاركة في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، ونقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر .

وكان في وداعهما في مطار تونس قرطاج الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

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