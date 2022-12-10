ضبط شاب ارتكب عددًا من المخالفات المرورية يكشف استخدامه لمادة الكحول "الايثيلي"

من أكثر الكحوليات سمية وشهرة

أسفر ضبط شاب ارتكب عددًا من المخالفات المرورية عن إيجابية مادة الكحول "الايثيلي" في دمه.

وفي التفاصيل وفق مصادر "سبق" ضبطت دوريات المرور شابًا ارتكب عددًا من المخالفات وقاد الاشتباه في أن الشاب في حالة غير طبيعية إلى إجراء التحاليل المخبرية اللازمة له والتي تبين إيجابيتها لمادة الكحول "الايثيلي"، إلا أنه أطلق بكفالة حضورية من قِبل المرور، ليصدر توجيهًا بالقبض عليه وشرعت شرطة محايل ممثلة في شعبة البحث والتحري في ذلك وإشعار النيابة العامة.

ويعد الكحول "الايثيلي" من أكثر الكحوليات شهرة وأكثرها سمية فهو المادة الأساسية المكونة لمختلف أنواع الخمور والمشروبات الكحولية وهو المسؤول عن الأثر السمي الناجم عن تعاطي هذه المشروبات .