احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات.
حضر حفل الزواج لفيفٌ من الزملاء والأقارب والأصدقاء. "سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
نجلا "الشمراني" يحتفلان بزواجهما من كريمتَي "القرني"
احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات.
حضر حفل الزواج لفيفٌ من الزملاء والأقارب والأصدقاء. "سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات.
نجلا "الشمراني" يحتفلان بزواجهما من كريمتَي "القرني"
احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات.
حضر حفل الزواج لفيفٌ من الزملاء والأقارب والأصدقاء. "سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.