النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجلا "الشمراني" يحتفلان بزواجهما من كريمتَي "القرني"

احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات.

حضر حفل الزواج لفيفٌ من الزملاء والأقارب والأصدقاء. "سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
نجلا "الشمراني" يحتفلان بزواجهما من كريمتَي "القرني"
سبق

احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات.

حضر حفل الزواج لفيفٌ من الزملاء والأقارب والأصدقاء. "سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
06:13 PM

نجلا "الشمراني" يحتفلان بزواجهما من كريمتَي "القرني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
137

احتفل المعلم أحمد علي هادي الشمراني، بزواج ابنَيْه: "علي"، و"محمد"، من كريمتَيْ عبد الله حسين بن عون القرني، في قاعة سما، بمحافظة العرضيات.

حضر حفل الزواج لفيفٌ من الزملاء والأقارب والأصدقاء. "سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,862
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,790
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,773
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,890

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة