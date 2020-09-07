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تونس توقف 7 مشتبهين على صلة بهجوم سوسة

بينهم زوجة إرهابي وشقيقان له

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، أنها أوقفت سبعة مشتبهين خلال التحقيق في مقتل أحد عناصر الحرس الوطني في هجوم إرهابي في وسط مدينة سوسة أمس.

وأوضح الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، خلال حديث لإذاعة "شمس إف إم"، أنه حتى اللحظة جرى الاستماع لـ 43 مشتبهاً بهم لهم علاقة بالعملية الإرهابية، وقد احتجز 7 أشخاص من بينهم زوجة إرهابي وشقيقان له.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالشقيقين، فإن المعطيات الأمنية أثبتت أنهما كانا على اتصال مع صفحات أجنبية وتلقيا تدريبا في كيفية الطعن والتسميم، وفقاً لـ "فرانس 24".

تونس هجوم سوسة

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تونس توقف 7 مشتبهين على صلة بهجوم سوسة
سبق

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، أنها أوقفت سبعة مشتبهين خلال التحقيق في مقتل أحد عناصر الحرس الوطني في هجوم إرهابي في وسط مدينة سوسة أمس.

وأوضح الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، خلال حديث لإذاعة "شمس إف إم"، أنه حتى اللحظة جرى الاستماع لـ 43 مشتبهاً بهم لهم علاقة بالعملية الإرهابية، وقد احتجز 7 أشخاص من بينهم زوجة إرهابي وشقيقان له.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالشقيقين، فإن المعطيات الأمنية أثبتت أنهما كانا على اتصال مع صفحات أجنبية وتلقيا تدريبا في كيفية الطعن والتسميم، وفقاً لـ "فرانس 24".

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
04:39 PM

تونس توقف 7 مشتبهين على صلة بهجوم سوسة

بينهم زوجة إرهابي وشقيقان له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، أنها أوقفت سبعة مشتبهين خلال التحقيق في مقتل أحد عناصر الحرس الوطني في هجوم إرهابي في وسط مدينة سوسة أمس.

وأوضح الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، خلال حديث لإذاعة "شمس إف إم"، أنه حتى اللحظة جرى الاستماع لـ 43 مشتبهاً بهم لهم علاقة بالعملية الإرهابية، وقد احتجز 7 أشخاص من بينهم زوجة إرهابي وشقيقان له.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالشقيقين، فإن المعطيات الأمنية أثبتت أنهما كانا على اتصال مع صفحات أجنبية وتلقيا تدريبا في كيفية الطعن والتسميم، وفقاً لـ "فرانس 24".

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