النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. بطريقة مميزة جهة حكومية تشكر شركاءها في رمضان

إحدى مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

قام المركز الوطني لسلامة الطرق بتقديم الشكر لشركائه من القطاعات الحكومية المختلفة بطريقة مميزة، وذلك عبر توثيق مقاطع مصورة باحترافية عالية توضح جهودهم الميدانية في لحظات الإفطار، ومن ثم نشرها على حساب المركز في تويتر، تحت هاشتاق #شكراً، ليعرف الناس حجم الجهد المبذول الذي يقوم به هؤلاء الأبطال، تاركين موائد الإفطار في منازلهم لنبقى آمنين.

وقد ابتدأت سلسلة الشكر برجال المرور، ثم رجال القوات الخاصة لأمن الطرق، فوزارة الصحة، ثم الهلال الأحمر، ثم الدفاع المدني ووزارة النقل وغيرهم من الجهات التي يجب أن تُشكر ويعبر لها عن الامتنان بطريقة إنسانية معبرة.

والمركز الوطني لسلامة الطرق هو أحد مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بهدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. بطريقة مميزة جهة حكومية تشكر شركاءها في رمضان
سبق

قام المركز الوطني لسلامة الطرق بتقديم الشكر لشركائه من القطاعات الحكومية المختلفة بطريقة مميزة، وذلك عبر توثيق مقاطع مصورة باحترافية عالية توضح جهودهم الميدانية في لحظات الإفطار، ومن ثم نشرها على حساب المركز في تويتر، تحت هاشتاق #شكراً، ليعرف الناس حجم الجهد المبذول الذي يقوم به هؤلاء الأبطال، تاركين موائد الإفطار في منازلهم لنبقى آمنين.

وقد ابتدأت سلسلة الشكر برجال المرور، ثم رجال القوات الخاصة لأمن الطرق، فوزارة الصحة، ثم الهلال الأحمر، ثم الدفاع المدني ووزارة النقل وغيرهم من الجهات التي يجب أن تُشكر ويعبر لها عن الامتنان بطريقة إنسانية معبرة.

والمركز الوطني لسلامة الطرق هو أحد مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بهدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
05:32 PM

شاهد.. بطريقة مميزة جهة حكومية تشكر شركاءها في رمضان

إحدى مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
3
4,894

قام المركز الوطني لسلامة الطرق بتقديم الشكر لشركائه من القطاعات الحكومية المختلفة بطريقة مميزة، وذلك عبر توثيق مقاطع مصورة باحترافية عالية توضح جهودهم الميدانية في لحظات الإفطار، ومن ثم نشرها على حساب المركز في تويتر، تحت هاشتاق #شكراً، ليعرف الناس حجم الجهد المبذول الذي يقوم به هؤلاء الأبطال، تاركين موائد الإفطار في منازلهم لنبقى آمنين.

وقد ابتدأت سلسلة الشكر برجال المرور، ثم رجال القوات الخاصة لأمن الطرق، فوزارة الصحة، ثم الهلال الأحمر، ثم الدفاع المدني ووزارة النقل وغيرهم من الجهات التي يجب أن تُشكر ويعبر لها عن الامتنان بطريقة إنسانية معبرة.

والمركز الوطني لسلامة الطرق هو أحد مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بهدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,037
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,931
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,187
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,559

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة