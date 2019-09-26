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أهالي مخطط الملك عبدالعزيز بظهران الجنوب يعانون من انقطاع الاتصالات

ناشدوا المسؤولين بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف الأبراج وانقطاع الخدمة

يعاني أهالي مخطط الملك عبدالعزيز بظهران الجنوب، من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية، مستائين من ضعف الشبكة وعدم تغطيتها للمخطط الذي يسكنه عدد كبير من السكان.

وناشدوا المسؤولين بهيئة الاتصالات و مسؤولي "الاتصالات" بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف أبراج الجوال وانقطاع الخدمة بشكل متكرر، إضافة إلى ضعف وتدني خدمة.

وأكدوا أن المسؤولين في شركة "الاتصالات" يعلمون أهمية توفر شبكة الجوال وخدمة الإنترنت في الوقت الحاضر وخصوصا الطلاب والطالبات الذين يعتمدون اعتمادًا كليًا على الإنترنت لأداء دروسهم التي هي مستقبلهم ومدى الحاجة الملحة لها في إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية.

وقال المواطن زارب عوض الوادعي أحد سكان مخطط الملك عبدالعزيز بظهران الجنوب إن أهالي المخطط يعانون من ضعف عام في الشبكة وتسبب لهم ولأبنائهم الطلاب الضرر الكبير، وخصوصًا وقت الدراسة، بالإضافة إلى إنهاء بعض إجراءاتهم التي تعتمد على خدمة الإنترنت, مشيراً إلى أنه تم مطالبة المسؤولين بتقوية البث وتغطية الأبراج بخدمة الجيل الرابع، بالإضافة إلى تغطية المخطط بالخدمة ولكن لا يجدون أي تجاوب لشكواهم حتى الآن، فالتغطية معدومة والأجهزة بلا قيمة دون وجود التغطية في ظل الحاجة الماسة والكبيرة لوجود الشبكة.

كما ناشد المواطن ياسر خميس عبر "سبق" كافة المسؤولين بهيئة الاتصالات وشركة الاتصالات السعودية بتفعيل خدمة الاتصال والإنترنت لمخطط الملك عبدالعزيز الذي يسكنه عدد كبير من طلاب وطالبات المراحل التي تعتمد على خدمة الإنترنت في كافة دروسهم عن بعد. مطالباً بإيجاد دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات وبصفة عاجلة حتى لا يخسر أبناؤهم مستواهم التعليمي الذي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأن لا يتضرر أي طالب وطالبه في دروسهم التي هي مستقبلهم .

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أهالي مخطط الملك عبدالعزيز بظهران الجنوب يعانون من انقطاع الاتصالات
سبق

يعاني أهالي مخطط الملك عبدالعزيز بظهران الجنوب، من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية، مستائين من ضعف الشبكة وعدم تغطيتها للمخطط الذي يسكنه عدد كبير من السكان.

وناشدوا المسؤولين بهيئة الاتصالات و مسؤولي "الاتصالات" بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف أبراج الجوال وانقطاع الخدمة بشكل متكرر، إضافة إلى ضعف وتدني خدمة.

وأكدوا أن المسؤولين في شركة "الاتصالات" يعلمون أهمية توفر شبكة الجوال وخدمة الإنترنت في الوقت الحاضر وخصوصا الطلاب والطالبات الذين يعتمدون اعتمادًا كليًا على الإنترنت لأداء دروسهم التي هي مستقبلهم ومدى الحاجة الملحة لها في إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية.

وقال المواطن زارب عوض الوادعي أحد سكان مخطط الملك عبدالعزيز بظهران الجنوب إن أهالي المخطط يعانون من ضعف عام في الشبكة وتسبب لهم ولأبنائهم الطلاب الضرر الكبير، وخصوصًا وقت الدراسة، بالإضافة إلى إنهاء بعض إجراءاتهم التي تعتمد على خدمة الإنترنت, مشيراً إلى أنه تم مطالبة المسؤولين بتقوية البث وتغطية الأبراج بخدمة الجيل الرابع، بالإضافة إلى تغطية المخطط بالخدمة ولكن لا يجدون أي تجاوب لشكواهم حتى الآن، فالتغطية معدومة والأجهزة بلا قيمة دون وجود التغطية في ظل الحاجة الماسة والكبيرة لوجود الشبكة.

كما ناشد المواطن ياسر خميس عبر "سبق" كافة المسؤولين بهيئة الاتصالات وشركة الاتصالات السعودية بتفعيل خدمة الاتصال والإنترنت لمخطط الملك عبدالعزيز الذي يسكنه عدد كبير من طلاب وطالبات المراحل التي تعتمد على خدمة الإنترنت في كافة دروسهم عن بعد. مطالباً بإيجاد دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات وبصفة عاجلة حتى لا يخسر أبناؤهم مستواهم التعليمي الذي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأن لا يتضرر أي طالب وطالبه في دروسهم التي هي مستقبلهم .

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
09:51 PM

أهالي مخطط الملك عبدالعزيز بظهران الجنوب يعانون من انقطاع الاتصالات

ناشدوا المسؤولين بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف الأبراج وانقطاع الخدمة

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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يعاني أهالي مخطط الملك عبدالعزيز بظهران الجنوب، من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية، مستائين من ضعف الشبكة وعدم تغطيتها للمخطط الذي يسكنه عدد كبير من السكان.

وناشدوا المسؤولين بهيئة الاتصالات و مسؤولي "الاتصالات" بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف أبراج الجوال وانقطاع الخدمة بشكل متكرر، إضافة إلى ضعف وتدني خدمة.

وأكدوا أن المسؤولين في شركة "الاتصالات" يعلمون أهمية توفر شبكة الجوال وخدمة الإنترنت في الوقت الحاضر وخصوصا الطلاب والطالبات الذين يعتمدون اعتمادًا كليًا على الإنترنت لأداء دروسهم التي هي مستقبلهم ومدى الحاجة الملحة لها في إجراء العديد من الخدمات الإلكترونية.

وقال المواطن زارب عوض الوادعي أحد سكان مخطط الملك عبدالعزيز بظهران الجنوب إن أهالي المخطط يعانون من ضعف عام في الشبكة وتسبب لهم ولأبنائهم الطلاب الضرر الكبير، وخصوصًا وقت الدراسة، بالإضافة إلى إنهاء بعض إجراءاتهم التي تعتمد على خدمة الإنترنت, مشيراً إلى أنه تم مطالبة المسؤولين بتقوية البث وتغطية الأبراج بخدمة الجيل الرابع، بالإضافة إلى تغطية المخطط بالخدمة ولكن لا يجدون أي تجاوب لشكواهم حتى الآن، فالتغطية معدومة والأجهزة بلا قيمة دون وجود التغطية في ظل الحاجة الماسة والكبيرة لوجود الشبكة.

كما ناشد المواطن ياسر خميس عبر "سبق" كافة المسؤولين بهيئة الاتصالات وشركة الاتصالات السعودية بتفعيل خدمة الاتصال والإنترنت لمخطط الملك عبدالعزيز الذي يسكنه عدد كبير من طلاب وطالبات المراحل التي تعتمد على خدمة الإنترنت في كافة دروسهم عن بعد. مطالباً بإيجاد دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات وبصفة عاجلة حتى لا يخسر أبناؤهم مستواهم التعليمي الذي تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأن لا يتضرر أي طالب وطالبه في دروسهم التي هي مستقبلهم .

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