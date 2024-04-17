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رابطة العالم الإسلامي تدشن "توزيع سلال غذائية وتمور" في باكستان

استشعارًا بمسؤولياتها تجاه خدمة الجميع مع انتشار جائحة "كورونا"

دشنت رابطة العالم الإسلامي، برنامج توزيع السلال الغذائية والتمور في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأقيم الحفل اليوم بمقر المكتب الإقليمي للرابطة في العاصمة إسلام آباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير التنمية الاجتماعية والتعليم في حكومة إقليم البنجاب الباكستاني راجه راشد حفيظ، ورئيس منظمة باكستان الخضراء الدكتور جمال ناصر.

وأوضح المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في باكستان سعد بن مسعود الحارثي، أن هذا البرنامج في مرحلته الأولى يتمثل في (6753) سلة غذائية، بالإضافة إلى (54) طنًّا من التمور سيتم توزيعها على الشريحة المستهدفة من المحتاجين في أنحاء مختلفة من هذا البلد الشقيق.

وأضاف: "يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة حثيثة من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي واستشعارها بمسؤولياتها تجاه خدمة الجميع؛ ولا سيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وهو جزء من المشاريع العديدة التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية".

من جانبه، سلّط السفير نواف المالكي، الضوء على جهود رابطة العالم الإسلامية في هذا الشأن، وما تقوم به حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في تقديم يد العون والوقوف دائمًا إلى جانب الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية.

كما قدّم التهاني والتبريكات للأشقاء الباكستانيين بقرب قدوم شهر رمضان المبارك؛ داعيًا المولى عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامة، وأن يعجل برفع جائحة كورونا عن الجميع.

من جانبه، ثمن الوزير راجه راشد حفيظ، هذه المبادرة، مقدمًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ولرابطة العالم الإسلامي من مقرها الرئيسي بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية على المواقف الصادقة والأخوية الدائمة وغير المستغربة مع باكستان.

باكستان رابطة العالم الإسلامي السلال الغذائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رابطة العالم الإسلامي تدشن "توزيع سلال غذائية وتمور" في باكستان
سبق

دشنت رابطة العالم الإسلامي، برنامج توزيع السلال الغذائية والتمور في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأقيم الحفل اليوم بمقر المكتب الإقليمي للرابطة في العاصمة إسلام آباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير التنمية الاجتماعية والتعليم في حكومة إقليم البنجاب الباكستاني راجه راشد حفيظ، ورئيس منظمة باكستان الخضراء الدكتور جمال ناصر.

وأوضح المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في باكستان سعد بن مسعود الحارثي، أن هذا البرنامج في مرحلته الأولى يتمثل في (6753) سلة غذائية، بالإضافة إلى (54) طنًّا من التمور سيتم توزيعها على الشريحة المستهدفة من المحتاجين في أنحاء مختلفة من هذا البلد الشقيق.

وأضاف: "يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة حثيثة من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي واستشعارها بمسؤولياتها تجاه خدمة الجميع؛ ولا سيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وهو جزء من المشاريع العديدة التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية".

من جانبه، سلّط السفير نواف المالكي، الضوء على جهود رابطة العالم الإسلامية في هذا الشأن، وما تقوم به حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في تقديم يد العون والوقوف دائمًا إلى جانب الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية.

كما قدّم التهاني والتبريكات للأشقاء الباكستانيين بقرب قدوم شهر رمضان المبارك؛ داعيًا المولى عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامة، وأن يعجل برفع جائحة كورونا عن الجميع.

من جانبه، ثمن الوزير راجه راشد حفيظ، هذه المبادرة، مقدمًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ولرابطة العالم الإسلامي من مقرها الرئيسي بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية على المواقف الصادقة والأخوية الدائمة وغير المستغربة مع باكستان.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
08:05 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
09:04 PM

رابطة العالم الإسلامي تدشن "توزيع سلال غذائية وتمور" في باكستان

استشعارًا بمسؤولياتها تجاه خدمة الجميع مع انتشار جائحة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشنت رابطة العالم الإسلامي، برنامج توزيع السلال الغذائية والتمور في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأقيم الحفل اليوم بمقر المكتب الإقليمي للرابطة في العاصمة إسلام آباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير التنمية الاجتماعية والتعليم في حكومة إقليم البنجاب الباكستاني راجه راشد حفيظ، ورئيس منظمة باكستان الخضراء الدكتور جمال ناصر.

وأوضح المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في باكستان سعد بن مسعود الحارثي، أن هذا البرنامج في مرحلته الأولى يتمثل في (6753) سلة غذائية، بالإضافة إلى (54) طنًّا من التمور سيتم توزيعها على الشريحة المستهدفة من المحتاجين في أنحاء مختلفة من هذا البلد الشقيق.

وأضاف: "يأتي ذلك بتوجيه ومتابعة حثيثة من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي واستشعارها بمسؤولياتها تجاه خدمة الجميع؛ ولا سيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وهو جزء من المشاريع العديدة التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية".

من جانبه، سلّط السفير نواف المالكي، الضوء على جهود رابطة العالم الإسلامية في هذا الشأن، وما تقوم به حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في تقديم يد العون والوقوف دائمًا إلى جانب الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية.

كما قدّم التهاني والتبريكات للأشقاء الباكستانيين بقرب قدوم شهر رمضان المبارك؛ داعيًا المولى عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامة، وأن يعجل برفع جائحة كورونا عن الجميع.

من جانبه، ثمن الوزير راجه راشد حفيظ، هذه المبادرة، مقدمًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ولرابطة العالم الإسلامي من مقرها الرئيسي بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية على المواقف الصادقة والأخوية الدائمة وغير المستغربة مع باكستان.

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