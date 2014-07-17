تعرّف على المدينة التي تظهر فيها الشمس في "منتصف الليل".. هنا التفاصيل

يشهد اليوم 17 يوليو، غروب الشمس في شمال الكرة الأرضية للمرة الأولى منذ 50 يومًا؛ حيث لم تغرب الشمس في مدينة كيرونا السويدية لمدة 50 يومًا؛ نتيجة ظاهرة طبيعية تسمى "شمس منتصف الليل". اليوم يبلغ طول النهار ٢٣ ساعة و١٤ دقيقة، وتقل عدد ساعات النهار تدريجيًّا في كل يوم.

تعرف كيرونا بـ"مدينة شمس منتصف الليل" حيث لا تغرب الشمس في هذه المدينة خلال 24 ساعة كاملة؛ لذلك تعتبر مقصد السياح من جميع أنحاء العالم.

وتتغير كل مفاهيم الوقت المعهودة خلال فصل الصيف؛ حيث لا يمكن التمييز بين ساعات الليل والنهار لتتداخل أوقات النوم والاستيقاظ، ويصبح كل شيء مختلفًا عما تشهده مدن أخرى قريبة منها.

تقع كيرونا في أقصى الشمال السويدي، وتحديدًا في مقاطعة لابلاند بمحافظة نوربوتن إلى الشمال من الدائرة القطبية.

وتمتاز كيرونا كذلك باعتبارها أكبر مناجم العالم لخامات الحديد. وتقع فوق أكبر مخزون للحديد الخام في العالم. وتنتج نحو 90% من خام الحديد المستخرج في أوروبا.