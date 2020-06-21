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"إغاثي الملك" يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بـ"حجة" اليمنية

استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م، ضخ 345,600 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 230,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 160 حقيبة نظافة شخصية وعامة، استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا.

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"إغاثي الملك" يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بـ"حجة" اليمنية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م، ضخ 345,600 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 230,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 160 حقيبة نظافة شخصية وعامة، استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
04:43 PM

"إغاثي الملك" يواصل مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بـ"حجة" اليمنية

استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م، ضخ 345,600 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 230,400 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 160 حقيبة نظافة شخصية وعامة، استفاد من المشروع 800 أسرة بواقع 6,326 فردًا.

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