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"الصحة": تسجيل 31 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 37 خلال الـ24 ساعة الماضية

تحذير: تكرار هذا الأمر ليلًا علامةٌ على مرض خطير.. لا تتجاهلها

من الصعب اكتشافه في وقت مبكر بسبب عدم وجود أعراض واضحة

حذّر خبراء طبيون من أن الحاجة المفاجئة أو الرغبة المتزايدة للتبول طوال الليل قد تكون علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويُقصد بـ"التبول الليلي الحاد" -حسب عيادة كليفلاند الأمريكية- الحالة التي تجعلك تستيقظ مرارًا أثناء الليل للتبول.

وتقول دراسات، وفق "سكاي نيوز عربية": إن التبول الليلي الحاد يحدث عند حوالى 25% من الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا، كأثر جانبي للعلاج الإشعاعي.

وذكرت صحيفة "كوفنتري تيليغراف" البريطانية، أن التبول الليلي الحاد يحدث "عادة في المراحل المتأخرة من المرض؛ مما يستدعي علاجات فورية".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا: إن "سرطان البروستاتا لا يسبب عادة أي أعراض حتى يكبر السرطان بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى الخارج".

وأضافت: "يمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستاتا الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبًا أثناء الليل".

ويقول خبراء إنه عادة يكون من الصعب اكتشاف سرطان البروستاتا في وقت مبكر؛ وذلك بسبب "عدم وجود أعراض واضحة وظاهرة".

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تحذير: تكرار هذا الأمر ليلًا علامةٌ على مرض خطير.. لا تتجاهلها
سبق

حذّر خبراء طبيون من أن الحاجة المفاجئة أو الرغبة المتزايدة للتبول طوال الليل قد تكون علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويُقصد بـ"التبول الليلي الحاد" -حسب عيادة كليفلاند الأمريكية- الحالة التي تجعلك تستيقظ مرارًا أثناء الليل للتبول.

وتقول دراسات، وفق "سكاي نيوز عربية": إن التبول الليلي الحاد يحدث عند حوالى 25% من الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا، كأثر جانبي للعلاج الإشعاعي.

وذكرت صحيفة "كوفنتري تيليغراف" البريطانية، أن التبول الليلي الحاد يحدث "عادة في المراحل المتأخرة من المرض؛ مما يستدعي علاجات فورية".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا: إن "سرطان البروستاتا لا يسبب عادة أي أعراض حتى يكبر السرطان بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى الخارج".

وأضافت: "يمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستاتا الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبًا أثناء الليل".

ويقول خبراء إنه عادة يكون من الصعب اكتشاف سرطان البروستاتا في وقت مبكر؛ وذلك بسبب "عدم وجود أعراض واضحة وظاهرة".

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
04:14 PM

تحذير: تكرار هذا الأمر ليلًا علامةٌ على مرض خطير.. لا تتجاهلها

من الصعب اكتشافه في وقت مبكر بسبب عدم وجود أعراض واضحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر خبراء طبيون من أن الحاجة المفاجئة أو الرغبة المتزايدة للتبول طوال الليل قد تكون علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويُقصد بـ"التبول الليلي الحاد" -حسب عيادة كليفلاند الأمريكية- الحالة التي تجعلك تستيقظ مرارًا أثناء الليل للتبول.

وتقول دراسات، وفق "سكاي نيوز عربية": إن التبول الليلي الحاد يحدث عند حوالى 25% من الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا، كأثر جانبي للعلاج الإشعاعي.

وذكرت صحيفة "كوفنتري تيليغراف" البريطانية، أن التبول الليلي الحاد يحدث "عادة في المراحل المتأخرة من المرض؛ مما يستدعي علاجات فورية".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا: إن "سرطان البروستاتا لا يسبب عادة أي أعراض حتى يكبر السرطان بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى الخارج".

وأضافت: "يمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستاتا الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبًا أثناء الليل".

ويقول خبراء إنه عادة يكون من الصعب اكتشاف سرطان البروستاتا في وقت مبكر؛ وذلك بسبب "عدم وجود أعراض واضحة وظاهرة".

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